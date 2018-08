Brasilianske soldater skal sikre ro ved grænse til Venezuela

Under en demonstration gik deltagerne flere gange til angreb på tilfældige personer, som de troede havde indvandrerbaggrund.

Den regeringskritiske politiker Robert Kyagulanyi blev angiveligt udsat for tortur efter anholdelse.

Advokat for politiker, der gik op mod præsidenten:

To tyrkiske elitesoldater, som søgte asyl i Grækenland efter militærkuppet i Tyrkiet i 2016, kan være blevet udleveret til deres hjemland, frygter deres advokat.

Politiet har en mistanke om, at der kan være alkohol involveret.

Da domsafsigelsen blev læst op, begyndte drengens familiemedlemmer at græde af glæde

Regeringens forslag om at udvide vaccination mod kræft til begge køn modtages med begejstring.

Ingen skal herfra alene, mener en aarhusiansk præst, der i et opslag søgte kistebærere til bisættelsen af en mand uden pårørende. Reaktionen var overraskende..

Der vil være cirka 4.500 kroner at spare på den årlige elregning, lyder det i et forslag fra regeringen.

Brasilianere jager hundredvis af migranter tilbage over grænsen til Venezuela efter voldeligt røveri.

Venezuela var engang et af de mest velstående lande i Latinamerika, men et drastisk fald i oliepriserne ledsaget af korruption og dårlig ledelse har efterladt landet i økonomisk og politisk krise.

Delstatsregeringen ønsker således 45 millioner dollar - knap 290 millioner kroner - i kompensation for udgifter til sundhed, uddannelse og sikkerhed som følge af de mange migranter fra Venezuela.

Administrationen i Roraima hilser regeringens tiltag med at indsætte soldater velkommen, men i en udtalelse hedder det, at det ikke er nok. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lørdag måtte 1200 venezuelanere flygte tilbage over grænsen, efter at de blev angrebet af lokale indbyggere og fik sat ild til deres ejendele i grænsebyen Pacaraima i Roraima.

Den militære operation begynder onsdag og vil i første omgang vare frem til 12. september, oplyser Temer efter et regeringsmøde i hovedstaden Brasilia tirsdag aften lokal tid.

Brasilien indsætter soldater i den nordlige delstat Roraima for at yde sikkerhed ved grænsen til det kriseramte Venezuela.

Det meste af den populære serie "Game of Thrones" er filmet i Nordirland. Nu følger hundredtusinder af fans i filmstjernernes fodspor.

I en tidslomme på Kgs. Nytorv glimter fornemme møbler og kunst fra Versailles-slottet. Her bor Frankrigs ambassadør, som nu skal hjem til Frankrig, men vil savne at møde kronprinsen på sin morgentur.

Kunstig lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke, mener energiministeren, som vil lade priserne stige.

