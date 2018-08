Kæmpeblæksprutte på over fire meter skyllet op på strand

Hunnerne kan blive op til 18 meter lang og nå en kampvægt på imponerende 900 kilo.

Der er tale om kæmpeblæksprutten, som sjældent kommer i kontakt med mennesker, da den helst opholder sig i flere hundrede, ja sågar flere tusinde meters dybde i verdenshavene.

Således er det oftest, fordi en kæmpeblæksprutte er skyllet op på stranden eller driver livløs rundt i havoverfladen, at mennesker får mulighed for at se det store dyr ved selvsyn.

Fem finurlige fakta giver dig styr på blæksprutterne

Det var også tilfældet, da de tre brødre Daniel, Jack and Matthew Aplin søndag morgen var en tur på en strand i nærheden af New Zealands hovedstad, Wellington.

Her fandt de en død blæksprutte på 4,2 meter, der var skyllet op på stranden.

Billeder af blæksprutten, der efterfølgende er blevet bekræftet som en kæmpeblæksprutte af de new zealanske myndigheder, er blevet delt flittigt på Facebook.

Således har over 7.000 personer i skrivende stund delt opslaget med billederne af den store, hvide blæksprutte.

Om fundet af det imponerende havdyr har Daniel Aplin over for New Zealand Herald forklaret, at det var hans bror, der oprindeligt fik øje på kæmpeblæksprutten, da de kom kørende langs stranden for at komme på harpunjagt.

Tilbage i 1949 fangede en dansk fisker en kæmpeblæksprutte på næsten to meter. Fiskeren fik det tiarmet dyr i sit net ved Sydnorges kyst. Arkivfoto: Jacob Maarbjerg/Polfoto

»Den lå meget tæt på den vej, hvor vi kørte, så vi stoppede bilen og var overraskede over at kunne konstatere, at det var en stor blæksprutte,« siger han til mediet.

Kæmpeblæksprutten er siden blevet fjernet fra stranden og skal i den kommende tid undersøges.

Ifølge hjemmesiden blæksprutte.dk har man tidligere fundet kæmpeblæksprutter i de fleste verdenshave.

»Generelt er kæmpeblæksprutter sjældne i de øverste 1000-2000 meter og lever på helt dybt vand. Man ved dog også at kæmpeblæksprutter utroligt sjældent observeres i tropiske- og polarfarvande,« fremgår det af hjemmesiden.

Fordi kæmpeblæksprutten, hvis videnskabelige navn er Architeuthis dux, lever på så dybt vand, havde man indtil for få år siden aldrig haft held til at se et levende eksemplar i sit naturlige habitat.

Et japansk forskerhold havde imidertid held til i 2004 at filme en kæmpeblæksprutte, mens den tog den madding, som man havde sænket ned til den. Da man forsøgte at hale den op, rev gik blækspruttens seks meter lange fangarm dog løs, og det var dermed det eneste, som forskerholdet fik med sig.

Billedet viser den omtrent otte meter lange kæmpeblæksprutte, som det japanske forskerholdt fandt i 900 meters dybde. Arkivfoto: National Science Museum/AP

Mens hunnerne kan blive et tocifret antal meter lange, er hannerne mere underlegne i størrelse. De kan således "kun" blive op til ni meter. Bemærkelsesværdigt er det, at kæmpeblæksprutters øjne kan blive op til 30 cm i diameter, hvilket er nok til at tage titlen som verdens største dyreøjne.