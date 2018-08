Peru lader venezuelanere uden pas slippe ind og søge asyl

Hundredvis af venezuelanere er lørdag ankommet til Peru, hvor de har søgt om asyl, oplyser peruanske myndigheder.

Det sker på trods af en skærpet grænsekontrol, der forbyder venezuelanere uden pas at krydse grænsen til Peru fra Ecuador.

- Der er hundredvis, der er kommet ind i landet og har søgt om flygtningestatus - en procedure som gør det muligt for folk uden pas at passere, siger embedsmanden Abel Chiroque fra byen Tumbes i det nordvestlige Peru ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi er nødt til at opføre os humant over for denne sårbare befolkning, tilføjer han.

FN forudser alvorlig migrantkrise i Venezuela

Abel Chiroque fortæller videre, at han har modtaget rapporter om menneskehandel og siger, at han er bekymret for de børn og unge, der ankommer uden forældre eller andre nære familiemedlemmer.

Nye restriktioner trådte i kraft ved midnat til lørdag i et forsøg på at dæmme op for den massive flygtningestrøm fra Venezuela til Peru. Blandt andet blev der indført krav om at fremvise pas. Indtil midnat var et identitetskort nok.

Fredag åbnede Ecuador en humanitær korridor, således at titusindvis af venezuelanske flygtninge kunne passere gennem landet til Peru, før den skærpede grænsekontrol trådte i kraft.

Ecuador åbner humanitær korridor for venezuelanere på flugt

Men kun halvdelen af de venezuelanere, der fredag var på vej gennem Ecuador, var i besiddelse af et pas.

Både Ecuador og Colombia er fyldt til bristepunktet med migranter fra det kriseramte Venezuela.

Ifølge FN er flere end 2,3 millioner af Venezuelas i alt 30,6 millioner indbyggere flygtet fra landet, siden krisen begyndte i 2014. Det svarer til 7,5 procent af befolkningen, skriver nyhedsbureauet AFP.

4000 migranter ankommer dagligt til Ecuador, Peru, Colombia og Brasilien fra Venezuela.

4000 migranter ankommer dagligt til Ecuador, Peru, Colombia og Brasilien fra Venezuela.

Venezuela var engang et af de mest velstående lande i Latinamerika, men et drastisk fald i oliepriserne ledsaget af korruption og dårlig ledelse har efterladt landet i økonomisk og politisk krise.