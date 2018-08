Amerikanske forskere: Russiske trolde har spredt misinformation om vacciner

Russiske trolde har oprettet falske Twitter-brugere, der har offentliggjort flere tusind tweets, som både var for og imod vaccinationer.

Det viser et amerikansk studie ifølge BBC.

Studiet har undersøgt Twitter-opslagene mellem 2014 og 2017. Ifølge studiet har formålet med dem været at skabe tvivl om, hvorvidt vaccinationerne virker eller ej.

»Ved at lave dobbeltspil får troldene offentligheden til at tvivle på vaccinationer, hvilket udsætter os alle for at blive ramt af smitsomme sygdomme,« siger Mark Dredze fra John Hopkins University til BBC.

Mistroen til vacciner stammer især fra sociale medier så som Twitter, siger David Broniatowiski fra George Washington University:

»Flertallet af amerikanere tror på, at vacciner er sikre og effektive, men hvis man ser på Twitter, så får man det indtryk, at der er en masse debat om det.«

Ifølge studiet kunne mange af Twitter-opslagene spores til det russiske Internet Research Agency (IRA), som også er anklaget for at have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor de skulle have spredt falske nyheder. Dette har sidenhen skabt mistro til medierne i USA, og nu også vacciner.

Studiet blev offentliggjort i The American Journal of Public Health.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er flere end 41.000 blevet smittet med mæslinger i løbet af 2018, hvilket er rekord. Det er næsten dobbelt så mange smittede som der var hele sidste år. Det skyldes blandt andet, at færre bliver vaccineret imod sygdommen.