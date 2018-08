Video: Droneoptagelse har afsløret ukendt stamme i Amazonas regnskov

Droneoptagelser fra Amazonas regnskov viser for første gang en ny stamme, der hidtil har levet fuldstændig uden kontakt til omverdenen.

Optagelserne er foretaget af myndigheden Funai, der arbejder for at beskytte indfødte stammer i Brasilien. Selv om de er optaget i 2017, er de først blevet lagt frem i denne uge.

Billederne viser en lille gruppe mennesker, der har skabt sig en lysning i en del af Amazonas regnskov, der kaldes Javari-dalen. Det er en af Amazonas mindre fremkommelige egne.

Her var Funai sidste år på en mission for at spore stammer, der hidtil ikke har været i kontakt med omverden. I alt nåede Funai at komme i kontakt med otte stammer, mens den fandt spor efter 11 mere i bare Javari-dalen.

Sporene inkluderer hytter, håndlavede økser, kanoer lavet ud af palmetræer.

For at komme til dalen har myndighederne krydset 180 kilometer ad ujævne grusveje og 120 kilometer til fods gennem junglen, oplyser Funai.

På sin færd gennem Javari-dalen fandt Funai også to grupper af krybskytter, som blev tvunget til at udlevere de vilde dyr, der var blevet indfanget.

Funai fremlægger drypvis sine fund fra forskellige missioner. I sidste måned blev fremlagt en video, som angiveligt viser det sidste medlem af en anden stamme i delstaten Rondonia.

Manden, der vandrede alene rundt, har tilsyneladende overlevet alene i 22 år. Ifølge Funai blev hans landsby dengang angrebet og udslettet af landejere og skovhuggere.

Optagelserne af manden var fra 2011, men blev først udsendt i sidste måned. Den fik flere eksperter til at advare om, at landbrug og ressource-udvinding tager mere og mere land fra den indfødte befolkning.

Officielle tal anslår, at der er over 800.000 personer fra indfødte stammer i Brasilien. De lever i 305 forskellige grupper og taler 274 sprog.