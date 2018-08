International stjerne i børneserie død af kræft

Den islandske skuespiller Stefan Karl Stefansson, som er bedst kendt for sin rolle i børne tv-serien ”LazyTown”, er død af kræft 43 år gammel.

»Han har i to år kæmpet med en aggressiv form for galdegangskræft,« skriver hans kone Steinunn Olina Thorsteinsdottir på Facebook tirsdag.

Hun skriver endvidere, at det er Stefanssons ønske, at der ikke afholdes en begravelse. I stedet ønsker han sin aske spredt ud over havet.

Stefanssons skuespilkarriere startede på Islands nationalteater. Senere landede han en rolle i ”Grinchen – Julen er stjålet” fra 2000, der bl.a. havde Jim Carrey på rollelisten.

Fra 2004 og til 2014 medvirkede han i børne tv-serien ”LazyTown”, der handler om en otteårig piges eventyr og en superhelts forsøg på at lære indbyggerne i en by at dyrke motion og spise sundt. De to blev ofte forstyrret af Stefanssons karakter i serien, Robbie Rotten, hvis foretrukne fritidsaktivitet omfattede at spise junkfood og se tv.

Ifølge CNN indsamlede hans skuespilskollegaer næsten 170.000 dollars i 2016, da Stefansson blev diagnosticeret med kræft.

Under sin sygdom delte han ofte billeder fra sine behandlinger. På nedenstående billede fra hans konto på Instagram, kan man se ham efter en kemobehandling i februar sidste år.

Ved siden af skuespilkarrieren var Stefansson også aktiv som antimobningsambassadør.

Stefansson efterlader, foruden Thorsteinsdottir, sig tre døtre og en søn.