Arktis' sidste holdepunkt smelter - isbjørne er i fare

Arktis bliver varmere dobbelt så hurtigt som resten af Jorden. Det sidste holdepunkt for den ældste og tykkeste is var isen på Grønland, som nu smelter. Forskere kalder det en katastrofe for isbjørne og sæler og truer fremtiden for Arktis' is.

Normalt er Grønlands nordlige kyst frossen både om vinteren og hele sommeren, men nu smelter "det sidste holdepunkt".

Det er formodet at være det sidste holdepunkt for isen imod den smeltende effekt af, at Jorden bliver varmere. Men i år er havisen smeltet i en sådan grad, at den er 880.000 kvadratkilometer mindre end dets gennemsnit i tidsperioden 1981-2010, ifølge The Independent.

Dominoeffekt kan få klimaet til at gå amok

»Den eneste zone, hvor flerårig is har overlevet er det nordlige Grønland, men det her sidste holdepunkt er nu åbnet op og bevæger sig væk fra kysten,« forklarer Peter Wadhams, forsker indenfor havis og leder the Polar Ocean Physics Group på Cambridge University, til The Independent.

Det vil have alvorlige konsekvenser for dyrelivet, herunder sæler og isbjørne. Grønlands nordlige kyst er nemlig tilflugtssted for isbjørn, når de går i dvale, siger han. Hvis isen smelter og bevæger sig væk, vågner isbjørnene op væk fra kysten.

»Isbjørnene kan ikke svømme særligt langt. Hvis det bliver permanent, at isen bevæger sig væk fra kysten, vil isbjørne ikke have nogen is at jage på. Man vil miste isbjørnenes levested,« forklarer han til the Independent.

Sveriges højeste punkt er smeltet væk i sommervarmen

Han understreger, at man vil først vil kunne se de fulde konsekvenser af de stigende temperaturer, når Arktis' dyreliv vågner fra dvale.

Han er blandt flere forskere, som er bekymret over udviklingen.

Thomas Lavergne, forsker ved det norske Meteorologiske Institut, kaldte på twitter udviklingen for »skræmmende« og linkede til en satellitanimation af den smeltende is.

Klimaforsker Martyn Siegert, meddirektør ved the Grantham Institute for klimaforandringer og miljø ved Imperial College i London, advarer også, om at det er alarmerende, at den tykkeste og stærkeste is smelter.

Han udtlaer, at det ikke ikke kun har konsekvenser for dyrelivet, men også kommer til at påvirke befolkningen, som lever af traditionel fiskeri.

Han kalder det en »højst usædvanlig« udvikling, at det er den flerårige is, som nu også smelter.