Putin og Merkel drøftede omstridt gasledning på topmøde

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, diskuterede Ukraine, Syrien og gasledningen Nord Stream 2 ved et møde uden for Berlin lørdag aften.

Efter mødet rapporteres der dog ikke om nogen reelle fremskridt i diskussionerne mellem de to ledere.

Talsmand for Kreml Dmitrij Peskov oplyser efter mødet, at der ikke er indgået nogen aftaler. Han understreger, at formålet med mødet blot var at "synkronisere urene" efter Merkels besøg hos Putin i maj.

Forholdet mellem de to lande har været anspændt siden Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014.

På mødet understregede Angela Merkel blandt andet, at hun forventer, at Ukraine fortsat skal have en rolle i Nord Stream 2-projektet.

Hun glæder sig derfor over, at EU, Ukraine og Rusland har indledt diskussioner om projektet.

Både Putin og Merkel ser udelukkende Nord Stream 2-projektet som et kommercielt foretagende til trods for beskyldninger fra både USA og Ukraine, siger Dmitrij Peskov.

- Derfor er det nødvendigt, at vi forsvarer os mod mulige ulovlige angreb fra tredjelande for at kunne gennemføre dette projekt, siger han efter mødet.

Mens Tyskland vil have Ukraine med i projektet om den omstridte gasledning, så fastholder Vladimir Putin visse forbehold.

Fogh til Løkke: Det vil være en katastrofe at sige ja til gasledning Tidligere statsminister i direkte opråb til sin efterfølger: Sig nej.

Han kræver, at det skal give mening ud fra et økonomisk perspektiv at inkludere Ukraine.

- Det vigtigste er, at den ukrainske transit - som er traditionel for os - imødekommer de økonomiske krav. Nord Stream 2 er udelukkende et økonomisk projekt, siger Vladimir Putin.

USA har lagt pres på Tyskland for at stoppe gasledningen, der skal føre russisk gas under Østersøen til Vesteuropa.

USA's argument er, at gasledningen vil øge Tysklands afhængighed af russiske energiressourcer.