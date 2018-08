Venezuelanerne hamstrer mad: 7,5 mio. bolivarer for et kilo ost

Om to dage, nemlig den 20. august, får Venezuela nye pengesedler. Det har skabt kaotiske tilstande i hele landet, fordi befolkningen i panik haster til butikkerne for at sikre sig så meget mad som muligt, inden deres kontanter mister en stor del af deres værdi. Det skriver den britiske avis Express.

Derfor dannes der i disse dage alenlange køer uden for Venezuelas supermarkeder, og Alicia Ramirez, der er forretningsadministrator, beskriver overfor nyhedsbureaet Reuters de kaotiske scener, mens hun forlader et supermarked i byen Maracaibo.

»Jeg kom for at købe grøntsager, men jeg går igen, for jeg har ikke tænkt mig at vente i den her kø. Folk går amok,« siger hun.

Fakta: Venezuelas krise i tal

Landets præsident Nicolás Maduro bekendtgjorde i juli, at de nye pengesedler ville blive taget i brug i slutningen af august, og at man vil fjerne fem nuller i stedet for tre som først planlagt. Han forklarede, at det sker i et forsøg på at bekæmpe inflationen i landet, der ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan nå en million procent inden udgangen af 2018.

Venezuelanere ventede torsdag den 16. august uden for en bank i Caracas på at hæve kontanter. Mange hævede så meget de kunne for at købe mad til den kommende tid, hvor landet får nye pengesedler. Foto: Fernando Llano/AP

Valutaen i Venezuela hedder bolivar, og den største pengeseddel en 100.000-seddel. Fordi inflationen i landet er steget så voldsomt de seneste år, kræver det en hel bunke kontanter at købe selv de mest almindelige hverdagsvare, og kontanterner er efterhånden næsten umulige for befolkningen at få fat på.

Ekstrem krise og inflation på 46.000 procent: Millioner flygter fra Venezuela

Fremtidens pengesedler vil have værdier fra 2 til 500 bolivar, hvor 2-sedlen kommer til at svare til 200.000 af nutidens bolivar, men befolkningen er bekymrede for, hvordan overgangen til de nye pengesedler vil forløbe.

»Jeg forstår ikke denne pengeveksling, regeringen har ikke forklaret, hvordan det kommer til at fungere, eller hvad lønnen vil blive. Hvordan skal vi kunne købe ting, når vi ikke engang har set de nye sedler?« udtaler en af de handlende, Yuraima Galaviz, til Express.

Priserne i Venezuela er på grund af inflationen steget med ca. 46.000 procent i løbet af de seneste 12 måneder, viser tal fra landets kongress, og samtidig er mindstelønnen faldet til, hvad der svarer til godt seks danske kroner om måneden. Det betyder, at borgere over hele landet kæmper med at få råd mad og basal lægehjælp.

Venezuela fjerner nuller på pengesedler i kamp mod inflation

Præsident Maduro påstår, at landet er offer for en "økonomisk krig" ledet af politiske modstandere med hjælp fra USA, som sidste år indførte en række sanktioner mod Maduros administration. Oppositionen mener, at den økonomiske krise skyldes en fejlslagen socialistisk politik fra regeringens side.

IMF vurderer, at Venezuelas økonomiske kollaps er blandt de værste i 60 år, og tidligere på sommeren sammenlignede den situationen med krisen i Tyskland i 1920'erne og krisen i Zimbabwe i 00'erne.