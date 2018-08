Anonyme fører racistisk cybervalgkamp: Sveriges valg er det seneste offer

Det er med en frø i front som hovedfigur, at den højreradikale aktivistgruppe "Skurt" med hadefakta vil skabe et etnisk »racerent« Sverige.

Den umiddelbare uskyldige frøkarakter, "Skurt", er oprindeligt en handskedukke fra et svensk børneprogram, men den har nu fået en helt anden rolle. Den udbreder højreradikale og racistiske memes, humoristiske billeder med budskaber, hvor indvandrere og flygtninge fremstår som f.eks. zombier og bliver skudt.

Fakta om 4chan 4chan blev stiftet som anonymt chatroom i 2003, hvor sort humor og memes voksede frem.



Memes er forsimplede billeder, der bruger humor til at fremme budskaber.



Indholdet er siden skiftet til politisk indhold som kommunikationsforum for ekstremistiske grupper fra både højre- og venstrefløjen.



De ekstremistiske holdninger er bl.a. anti-feminisme, nazisme, racisme, Alt Right-bevægelsen, homofobi og konspirationsteorier samt generelt ekstreme fortolkning af religioner og ideologier.

Kilde: Lars Konzack, lektor ved Institut for Informationsstudier fra København Universitet. Kilde: Lars Konzack, lektor ved Institut for Informationsstudier fra København Universitet.

»Som propaganda til at ændre ting ved valget, tror jeg ikke, at bevægelsen har stor effekt. De når ikke så langt ud over rampen med 300 likes, men det forstærker holdningerne hos dem, der allerede deler de samme synspunkter,« siger Lars Konzack, der er lektor ved Institut for Informationsstudier fra København Universitet.

Han forsker indenfor digitalkultur og har 10 års kendskab til det anonyme chatforum 4chan.

Han er ikke i tvivl om, at almindelige menneskers propaganda og memes i 4chan og sociale medier vinder frem.

»Politiske bevægelser går fra 100 følgere, til at millioner af mennesker kigger forbi deres side. Det er jo positivt på nogle måder, at almindelige mennesker kan begynde at blande sig mere i det demokratiske liv,« siger han.

Tysk valg: »Meget af det, vi ser, kan forbindes til alt-right-bevægelsen i USA«

"Skurt" ønsker dog tilsyneladende ikke en fri diskussion, men kun sine egne holdninger. Det viste deres reaktion efter, at DR torsdag omtalte bevægelsens 'hadefakta'. "Skurt" kaldte efterfølgende DR's artikel for fake news på 4chan. De har også tidligere illustreret deres had til traditionelle medier i en meme, hvor frøen "Skurt" har hængt de svenske medier.

Lars Konzack kalder de ekstremistiske bevægelser fra 4chan for »vanvittige verdenssyn,« og advarer om, at de har mulighed for at sprede sig og påvirke valgkampe. Han vurderer, at "Skurk" bl.a. er inspireret af den amerikanske Alt Right-bevægelse, der også udsprang af 4chan og kæmper for 'hvid' dominans.

»Det en stor fare de her år, at et lille forum kan lave deres filterbobler med konspirationsteorier. I USA taler vi om, at næsten hele 80 pct. af Trumps vælgerbase tror på konspirationsteorierne, som lever i bedste velgående. Det har i den grad indflydelse og politisk effekt,« mener han.

Hvad er »We are Q«? Ny konspirationsteori har spredt sig blandt Trump-tilhængere

Fake news og hadfakta var især udbredt under Trumps præsidentvalgkamp i 2016. Den russiske efterretningstjeneste er efterfølgende under efterforskning for at have blandet sig i valgkampen. Under valgkampen fløj der også anklager frem og tilbage mellem Hillary Clintons og Donald Trumps lejre.

Ud fra den internationale udvikling vurderer Lars Konzack, at det muligt, at ekstremistiske aktivistbevægelser som "Skurt" også vil blande sig, når der kommer valg i Danmark.