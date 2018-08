Amnesty-chef bliver løsladt efter et år i tyrkisk fængsel

Taner Kilic, som er bestyrelsesformand i Amnesty International i Tyrkiet, er ved en domstol i Istanbul beordret løsladt efter mere end et år i fængsel. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Kilic blev fængslet i juni 2017 og beskyldt for forbindelser til Gülen-bevægelsen, som ifølge præsident Recep Tayyip Erdogan stod bag et kupforsøg i sommeren 2016.

Lederen af bevægelsen, Fethullah Gülen, har selv afvist at have forbindelser til kupforsøget i 2016.

Amnesty International har hele tiden ment, at anklagerne mod Taner var grundløse og politisk motiveret.

Det er ventet, at han vil blive løsladt senere onsdag.

Amnesty International glæder sig over, at Kilic står til løsladelse efter 14 måneder bag tremmer, selv om sigtelserne mod ham ikke er frafaldet.

- I dag bruger vi et øjeblik på at fejre det, men i morgen fortsætter vores kamp med fornyet energi, udtaler Amnesty Internationals nye generalsekretær, Kumi Naidoo.

Beslutningen om at løslade Taner Kilic kommer en dag efter, at en domstol i det vestlige Tyrkiet løslod to græske soldater, der har været sigtet for spionage i Tyrkiet.

I en erklæring siger den græske regering, at beslutningen om at løslade de to soldater vil være en forbedring af det anstrengte forhold mellem de to nabolande og Nato-allierede.

Sideløbende har USA en strid med Tyrkiet om den fængslede amerikanske pastor Andrew Brunson, der er anklaget for at have forbindelse til en terrororganisation.

I denne sag afgjorde en domstol onsdag, at Brunson ikke kan løslades fra sin husarrest eller få sit rejseforbud ophævet. Kendelsen er anket til en højere domstol.