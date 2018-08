Forskere: Det varme vejr fortsætter til 2022

Forskere forudser, at de naturlige faktorer forstærker menneskeskabte klimaforandringer, og det betyder at de varme temperaturer vil fortsætte de næste fire år, skriver The Times.

Det er en ny, statistisk prognosemetode, der har antydet, at temperaturstigninger i de næste fire år kommer til at skyldes, at naturlige faktorer kan øge den langsigtede globale opvarmningstendens.

Årets varmebølge har haft store konsekvenser. For ikke at gennemleve det samme igen, foreslår forskerne, at vi bør forberede os på den forhøjede risiko for "ekstreme varme hændelser" mindst fire år frem og muligvis længere, skriver avisen.

Ifølge prognosens resultater, så tyder alt på, at varmen i oceanerne vil overstige luftens temperatur, hvilket kan øge risikoen for orkaner, tyfoner og andre ekstreme vejrfænomener.

»Ud over den langsigtede opvarmning, tror vi, at den naturlige variabilitet placerer klimaet i en varmere periode, hvorved det bliver varmere end virkningen af global opvarmning alene,« siger en af forskerne bag prognosen Florian Sevellec, der er professor i oceanfysik ved Southampton.

Det statistiske system, der har hjulpet forskerne til at komme med denne lange række af forudsigelser, er udviklet af forskere ved Southampton University, Frankrigs Nationale Center for Videnskabelig Forskning og Det meteorologiske Institut i Holland.

Systemet hiver informationer ind fra ti forskellige, allerede eksisterende klimaforandrings-modeller, og sammenligner de forskellige data, for at finde de kombinationer, der passer bedst på fortidens temperatur- og klimaforandringer.

Hvis forudsigelserne er korrekte, så er vi på vej mod en mindre gunstig fase, hvor naturlige kræfter forstærker de menneskeskabte klimaforandringer, skriver The Times.

Studiet blev publiceret i Nature Communications.