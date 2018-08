Venezuela har anholdt general for angreb mod præsident

Venezuela har anholdt to højtstående officerer for deres formodede rolle i en drone-eksplosion, der fandt sted under præsident Nicolas Maduros tale tidligere på måneden.

En af dem er en general, Alejandro Perez, der har været i grundlovsforhør.

Han blev sammen med oberst Pedro Zambrano fremstillet for en dommer mandag.

Anholdelsen af de to højtstående officerer er bemærkelsesværdigt i landet, hvor militæret gennem længere tid har været en magtfaktor.

I alt er der anholdt 14 mistænkte, heriblandt også oppositionspolitikeren Juan Requesens, som er blevet sigtet for forræderi og attentatforsøg.

Det formodede attentatforsøg mod Maduro skete forrige lørdag under en militær ceremoni, hvor to droner med sprængstoffer blev denoteret under en udendørs tale.

Tv-billeder viste, at præsidenten under talen pludselig kigger op mod himlen med et forskrækket udtryk. Derpå høres en eksplosion.

34 er mistænkt i sagen, siger statsanklager Tarek William Saab. De 20 af dem befinder sig for nogles vedkommende i Colobia og USA og er fortsat på fri fod.

De anholdte i sagen er blevet sigtet for landsforræderi, drabsforsøg og terrorisme.

Maduro har tidligere sagt, at afhøringerne af de mistænkte, der er anholdt i sagen, peger på oppositionslederen Julio Borges, som lever i eksil i Colombia.