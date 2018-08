Menneskeafføring fra Mount Everest hober sig op - kan en særlig tank løse problemet?

I omegnen af 300 personer bestiger årligt verdens højeste bjerg, Mount Everest, mens omkring 1.000 andre må opgive undervejs.

Fælles for dem er, at det på deres tur mod toppen af det 8.848 meter høje bjerg ikke er utænkeligt, at de støder på diverse efterladenskaber.

»Du ser afføring og toiletpapir mange steder, når du bevæger dig op ad bjerget. Afføringen kan ikke nedbrydes i den slags højder, så det bliver liggende, hvis ikke nogen fjerner det,« forklarer den danske bjergbestiger Rasmus Kragh, som senest forsøgte at nå toppen af bjerget tidligere i år, til Berlingske.

I mange år har bjergbestigere og andre, der har opholdt sig på bjerget, gravet deres afføring ned i sneen. I de senere år er man dog begyndt at samle efterladenskaberne sammen for at dumpe dem i depoter længere nede. Men heller ikke det er helt problemfrit.

Ifølge Washington Post vil den gennemsnitlige bjergbestiger producere tæt på 27 kg afføring i løbet af de godt to måneder, det normalt tager at bestige Mount Everest.

Hvert år bærer bjergguiderne således ca. 12 ton afføring i blå tønder ned ad bjerget.

Efterfølgende bliver det dumpet i åbne depoter nær den lille by Gorak Shep, der ligger i 5.164 meters højde, og dækket til med eksempelvis sten og jord.

Men da det efterhånden er begrænset med steder, hvor man kan etablere disse depoter, er man begyndt at lave dem nær et udløb fra en gletsjer, hvor vand i monsunsæsonen frit passerer forbi.

Eksperter har tidligere påpeget, at det har medført risiko for, at efterladenskaberne, inden de når at udtørre og svinde ind, forurener drikkevandet.

Illustrationen viser, hvordan man forestiller sig, at rådnetanken kommer til at tage sig ud. Foto: Mount Everest Biogas Project

Amerikaneren Gary Poter, der er pensioneret ingeniør og tidligere bjergbestiger, har imidlertid fundet en løsning, der måske kan komme problemet til livs, skriver CNN.

Han har således opfundet en særlig rådnetank, der fungerer som et biogasanlæg. I det kan afføring nedbrydes og omdannes til gødning og metangas, der eksempelvis kan bruges til madlavning og belysning.

Det er dog ikke lige nemt for bakterierne at omdanne afføring til gas, når den gennemsnitlige temperatur ved Gorak Shep ligger på lige under frysepunktet.

Optimalt set kræver biogasanlæg nemlig temperaturer på op til 60 plusgrader. Derfor har Gary Porter og hans hold, der består af bl.a. frivillige ingeniører og arkitekter, koblet solceller til tanken for at sikre en temperatur på omkring 68 grader.

Gary Porter har med sit projekt, "Mount Everest Biogas Project", der har været undervejs siden 2010, fået tilladelse af myndighederne i Nepal til at bygge tanken, der efter planen skal opføres ved Gorak Shep.

Den kommende tid vil Porter sammen med sit hold forsøge at skaffe finansiering til projektet, der vurderes at koste i omegnen af 3,3 mio. kr. Samtidig skal der foretages en række test.