Mand fandt 25 millioner år gammel tand fra kæmpehaj

Fossilentusiasten Phil Mullaly var godt klar over, at han havde gjort et ekstraordinært fund.

Han vandrede rundt på strandene i fossilområdet Jan Juc i det sydlige Australien, da han så noget glimte i en sten. En delvist blottet hajtand. Det var bare én af flere syv centimeter lange tænder, Mullaly fandt den dag i 2015.

Tre år senere har det vist sig, at han med rette kunne være begejstret over sin opdagelse. Ifølge CNN har forskere nu identificeret tænderne, der skal være 25 mio. gamle og stamme fra en uddød hajart. Den såkaldte Carcharocles angustidens, som man mener blev op til ni meter lang og dermed dobbelt så stor som en hvidhaj.

En »forbandet stor haj« ifølge Erich Fitzgerald, som er tilknyttet museerne i Victoria. Han mener, at fundet er af historisk karakter.

»Lige så længe vores civilization har ledt efter fossiler - det er måske 200 år - har man kun fundet tre sæt af den type fossiler, og dette seneste fund fra Australien er et af dem,« siger forskeren til CNN.

Det at finde en hajtand er ikke så opsigtsvækkende i sig selv. Hajer kan tabe op til én tand om dagen og har evnen til at gro tabte tænder ud igen. Men at finde flere tænder fra en enkelt haj er ifølge Fitgerald enormt sjældent.

»Det sker ikke. Det sker bare ikke. Det er kun sket én gang før i Australien, og det var en helt anden hajart,« siger han.

Han fortæller, at han tabte kæben, da han fik at vide, at klippestenen, hvor tænderne dukkede op, stadig var at finde på stranden. Derfor samlede han i december 2017 et hold, der skulle undersøge stedet nærmere.

Efter 20 minutters arbejde havde holdet indsamlet materiale fra 40 forskellige arter - heriblandt nogle, der stadig svømmer rundt ved de australske kyster i dag. Fundene fra disse mindre hajer kan, mener forskerne, være havnet på stedet, fordi de har tygget i kæmpehajen, efter den er død.

De australske tænder er nu blevet udstillet på museet i Melbourne.