Mindst fire er dræbt under skyderi i Canada - heriblandt flere betjente

Et antal mennesker er dræbt under skyderi i byen Fredericton i provinsen New Brunswick i det østlige Canada.

Politiet i Fredericton skriver på sin Twitter-profil, at mindst en mistænkt er anholdt, og at der ikke er nogen yderligere trussel mod offentligheden.

Den mistænkte behandles for "alvorlige skader relateret til morgenens skyderi", skriver det lokale politi videre.

De første meldinger lyder på mindst fire dræbte. Ifølge det lokale politi er to af de fire dræbte politibetjente.

Umiddelbart efter meldingen om skyderi i området Brookside Drive bad politiet alle i området om at blive indendørs. Den advarsel er siden blevet ophævet.

Det står stadig ikke klart, hvad der er foregået i forbindelse med skyderiet.

Ifølge Canadas statslige tv-station CBC er skyderiet opstået i et boligområde.

Et vidne fortæller til avisen The Globe and Mail, at han vågnede klokken 7.07 fredag morgen lokal tid, da han hørte tre skud. Siden blev der affyret op til 17 mere frem til klokken 8.30.

- Det lød som om, at det første skud kom fra lige ude foran vinduet i mit soveværelse. Jeg håbede først, at jeg bare var groggy, og at det var et barn med fyrværkeri, siger vidnet David MacCoubrey til avisen.

- Så lød to skud mere inden for tre minutter.

- Jeg så et pansret køretøj ude i gården, og jeg åbnede mit vindue for at se, om jeg kunne høre noget. Så begyndte skyderiet igen.

Selv om området igen er givet fri, oplyser lokalt politi, at det fortsat udfører forskellige tekniske undersøgelser.

Canada har væsentlige skrappere våbenlove end USA. Men der florerer stadig flere skydevåben i Canada, og det har resulteret i flere alvorlige forbrydelser de senere år.

I juli bevægede en bevæbnet mand sig ned ad en gade i Toronto og dræbte to og sårede 13, inden han skød sig selv.

I 2014 kostede et masseskyderi i New Brunswick tre politifolk livet i Moncton.

Fredericton er en by på cirka 56.000 indbyggere, der ligger omkring en times kørsel fra Canadas østkyst og dermed Atlanterhavet. New Brunswick-provinsen er af de provinser i Canada, hvor der tales både engelsk og fransk.