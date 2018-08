Rusland: Flere USA-sanktioner er lig med økonomisk krig

Hvis USA indfører flere sanktioner, vil det være det samme som at erklære økonomisk krig. Det siger Ruslands premierminister, Dmitrij Medvedev, til nyhedsbureauet Tass.

Rusland kan blive nødt til at svare igen med andre midler, hvis det rammer russiske banker, advarer han.

USA's udenrigsministerium oplyste onsdag, at der indføres nye sanktioner mod Rusland senere på måneden efter et angreb med en russisk udviklet nervegift.

Det ramte i marts en afhoppet russisk spion, Sergej Skripal, og hans datter Julia i England.

Hvis Rusland ikke giver passende svar på hændelsen, har amerikanske politikere advaret om, at de forbeholder sig retten til at skærpe sanktionerne.

Russisk talsmand: USA-sanktioner er absolut uvenlig handling

- Hvis der gribes til midler som forbud mod bankaktiviteter eller brugen af den ene eller den anden valuta, kan det klart beskrives som en erklæring om økonomisk krig, siger Medvedev.

- Og den krig må besvares med økonomiske, politiske og om nødvendigt andre midler. Og vores amerikanske partnere bør indse det, mener han.

De amerikanske sanktioner, som træder i kraft senere på måneden, omfatter et eksportforbud af følsomt elektronisk udstyr.

I sidste uge blev et særskilt lovforslag fremlagt af republikanske og demokratiske senatorer, skriver Reuters.

Det vil begrænse flere russiske statsbankers muligheder for at kunne operere i USA og begrænse bankernes mulighed for at anvende dollar.

Trump-regeringen vil ramme Rusland med nye sanktioner efter nervegiftangreb

Men det er ikke endeligt afgjort, om forslaget kommer til afstemning i Senatet.

Præsident Donald Trump har ellers signaleret vilje til et tættere samarbejde med Rusland. Det fortalte han præsident Vladimir Putin under deres topmøde i Finland i sidste måned.

Putin er inviteret på besøg i USA af Trump. Putin har svaret igen ved at invitere Trump til Moskva.