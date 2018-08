En indisk kunstner bliver dekoreret før en forestilling til "Bonlau" festival i Hyderabad, Indien. Bonalu er en månedslang hinduistisk folkemusik festival i Telangana regionen dedikeret til Kali, den hinduistiske gudinde af ødelæggelse. (AP Photo/Mahesh Kumar A)

Kanwarias, der tilbeder den hinduistiske gud Shiva, går forbi sukkerrørsmarker i en religiøs pilgrimsrejse nær Meerut, 60 kilometer fra New Delhi, Indien. Kanwarias er hengivne, der udfører en rituel pilgrimsrejse, hvor de går Indiens veje, klædt i safran og bærer udsmykkede beholdere af det hellige vand i Ganges-floden over deres skuldre for at tage det tilbage til hinduistiske templer i deres hjembyer under den hinduistiske månens Shravana-måned. (AP Photo / Rajesh Kumar Singh)

En kvinde cykeler gennem røg fra brændende hø i Laatzen nær Hannover, Nordtyskland. (Julian Stratenschulte / dpa via AP)

Deltagerne holder paraplyer i Beijing Olympic Park i Beijing, mens de venter på at deltage i et arrangement på National Fitness Day, der markerer ankomsten af Vinter-OL i Beijing 2022. (AP Photo / Andy Wong)

Redningshold søger efter ofre i ruinerne af en moske efter jordskælvet i det nordlige Lombok, Indonesien. (AP Photo / Tatan Syuflana)

Andesdansere kendt som "cholas" bifalder et dansende pars advancerede fodarbejde, da de tager en pause fra "Our Lady of Copacabana" i Cuzco, Peru. "Cholas" udgør en del af den traditionelle bolivianske dans kendt som "Morenada" eller "De Sorte Slavers Dans". De er let genkendelige på deres typiske Aymara-kjole med bred nederdel, bowlerhat og udførlige sjaler. (AP Photo / Martin Mejia)

Brandmænd overvåger brændens udvikling, mens de kæmper imod "the Ranch Fire", som er en del af "the Mendocino Complex Fire" nær Ladoga i Californien. (AP Photo / Noah Berger)

Folk afkøles under en vandspray i Lille, Nordfrankrig, fordi en bølge af varme rammer Frankrig. / AFP PHOTO / Philippe HUGUEN

Indiske mænd løber med okser på en mark under 'Oorchatheli' festivalen i Kozhikode i den indiske delstat Kerala. / AFP FOTO / Arun Arc

På et alter til ære for kvinder, der er døde af komplikationer efter hemmelige aborter, udenfor kongresseni Buenos Aires placerer en aktivist et lys. Aktivisterne holder en række aktioner for at presse lovgiverene til at formildne abortlovgivningen i Argentina. Senatet i Agentina skal den 8. august stemme om at legalisere abort i de første 14 uger af graviditeten. (AP Photo / Natacha Pisarenko)

Lysinstallation på den første dag på Sziget (Island) Festival på Shipyard Island i det nordlige Budapest i Ungarn. Sziget Festival er en af Europas største kulturelle arrangementer med kunstudstillinger, teater- og cirkus forestillinger og frem for alt musikkoncerter. (Balazs Mohai / AP)

En læge behandler et jordskælvsofre på et midlertidigt hospital i Kayangan, Lombok Island, Indonesien, tirsdag den 7. august 2018. (AP Photo / Fauzy Chaniago)