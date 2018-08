Luftforurening sættes i forbindelse med barns død

En niårig piges dødelige astmaanfald kædes sammen med et ulovligt højt niveau af luftforurening i det sydlige London. Sagen hvor individuel død bliver sat i forbindelse med luftforurening, er den første af sin slags, skriver BBC.

Ella Kissa-Debrah, der levede 25 meter fra en af Londons mest forurenede veje, den sydlige Ringvej, døde i februar 2013 efter at have haft konstateret astma i tre år og oplevet 27 indlæggelser på hospitalet i samme periode.

En rapport af professor i astma og luftforurening, Stephen Holgate, fastslår, en slående sammenhæng mellem Ellas akutte hospitalsindlæggelser og mængden af nogle af de mest forurenende stoffer, nitrogendioxid og PM10s, i hendes krop.

I rapporten bliver det også beskrevet, at der i perioden for Ellas voldsomme astmaanfald er fundet en meget præcis sammenhæng mellem hendes helbred og en stigning af luftforurenende stoffer i nærområdet.

Luftforurenende stoffer som nitrogenoxid, svovloxid og carbonoxid var i perioden meget højt og oversteg de europæiske grænseværdier for, hvor forurenet luften må være. Grænseværdier, der er bestemt i artikel 13 ved et EU direktiv i 2008 for at beskytte menneskers sundhed.

I sagen ligger menneskerettighedsadvokat Jocelyn Cockburn, der handler på vegne af familien, vægt på, at der kan være stærk grund til at tro, at Ellas ret til liv (Menneskerettighedslovens artikel 2, red.) kan være blevet overtrådt af regeringens manglende handling i forhold til den ulovlig luftforurening.

Flere danske byer er åbne for at oprette miljøzoner

»Resultatet af sagen kan blive relevant for Danmark, da den danske stat mangler at overholde grænseværdierne for niveauet af kvælstofdioxid på H. C. Andersens Boulevard,« vurderer Ellen Margrethe Basse, professor i klimalovgivning på Aarhus Universitet.

Den danske stat har sat en handlingsplan i værk for at komme under EU-direktivets grænseværdi for mængden af forurening på den københavnske boulevard. Men ifølge Kommissionen lever den ikke op til, hvor hurtigt og effektivt handlingsplanen bør sænke luftforureningen. Det betyder, ifølge Ellen Margrethe Basse, at Kommissionen kan rejse en sag imod Danmark ved EU-domstolen, hvis den beslutter sig for det afhængig af, hvor principiel sagen vurderes at være.

"Siden 1. januar 2010 har borgere i alle medlemsstater, herunder Danmark og Storbritannien, i EU haft et retskrav på, at der vedtages en effektiv handleplan for nedbringelsen af luftforureningen, de steder, hvor der er en overskridelse," siger Ellen Margrethe Bosse.



Men uanset om Kommissionen vælger at rejse en sag mod Danmark eller ej, er det på gruppeniveau. I Danmark har man endnu ikke oplevet sager som den i det sydlige London.

Hvis det i en dom afsiges, at det er dokumenteret, at de konkrete overskridelser af luftkvaliteten i pigens nærmiljø har forårsaget hendes død, så kan det måske inspirere andre, mener Ellen Margrethe Basse. Men hvilken præcis effekt, den principielle dom muligvis kan få for danskerne, mener hun, er vanskelig at spå om.



»Særligt, fordi det altid vil være meget svært at bevise en direkte sammenhæng mellem luftforurening og dødsfald.«