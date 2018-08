Argentina venter i spænding på banebrydende abortafstemning

I Argentina har et banebrydende lovforslag om legalisering af abort onsdag været på programmet i store dele af landet.

I gaderne var adskillige personer mødt op for enten at demonstrere for eller imod lovforslaget. Samtidig diskuterede de argentinske politikere forslaget i en debat, der onsdag aften lokal tid havde strakt sig over ti timer.

En afstemning i senatet ventes at finde sted sent onsdag eller torsdag.

Her skal politikerne tage stilling til, om det fremover skal være lovligt for kvinder at få foretaget en abort inden for de første 14 uger af graviditeten.

Spørgsmålet om abort er kontroversielt i Argentina, der er et hovedsageligt katolsk land med konservative abortregler. Både politikere og borgere er derfor delt i polariserede lejre, der er dybt uenige om spørgsmålet.

Underhuset i Argentinas kongres har dog allerede godkendt forslaget. Og nu skal det altså til afstemning i det argentinske senat.

Præsident Mauricio Macri har på forhånd sagt, at han vil underskrive forslaget, hvis det bliver vedtaget i senatet.

Abort i Argentina er i dag kun tilladt, hvis en kvinde er blevet gravid som følge af en voldtægt, eller hvis det udgør en helbredsrisiko.

Ifølge aktivister har 3000 argentinske kvinder mistet livet som følge af ulovlige aborter siden 1983.

De stridende parter i abortdebatten har blandt andre været konservative læger og medlemmer af den katolske kirke på den ene side og feminister på den anden side.

Lægerne har blandt andet demonstreret ved at lægge hundredvis af hvide kitler foran præsidentpaladset i Argentina.

Feministgrupper har svaret igen ved at holde demonstrationer iklædt hvide hatte og røde kapper inspireret af tv-serien "The Handmaid's Tale".

I serien tvinges frugtbare kvinder i en dystopisk fremtid til at fungere som rugemødre for private par.