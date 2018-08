Planet opdaget uden for vores solsystem

Astronomer har opdaget en ny planet, der er mere end tolv gange større end Jupiter, skriver Independent.

Planeten befinder sig 20. lysår væk fra jorden, og er den første af sin slags, der bliver opdaget ved hjælp af et radioteleskop. Den er yderst usædvanlig, fordi den har et enormt kraftigt magnetfelt, som udfordrer forskernes nuværende viden om, hvad der findes i dybden af rummet, uddyber Independent.

»Den nye opdagelse er særligt spændende, fordi vi ved at studere dets magnetiske mekanismer kan få et indblik i, hvordan samme slags mekanismer fungerer på planeter uden for vores solsystem,« siger astronom Melodie Kao fra Arizona State University.

Planeten blev opdaget første gang i 2016. Dengang mente astronomerne, at det var en såkaldt "brun dværg", fordi den var for stor til at blive betragtet som en planet, men for lille til at kunne kaldes en stjerne.

Se en kort film om den nye planet herunder:

Planeten har et særligt lys omkring sig, der minder om det farverige nordlys, vi kan opleve her på jorden. Forskerne er endnu ikke sikre på, hvordan det særlige lys opstår, men analyser viser, at det kan hænge sammen med magnetfeltets styrke, der er hele 200 gange stærkere end Jupiters.