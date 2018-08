Venezuelas præsident anklager oppositionsleder for droneangreb

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, anklager en af landets mest prominente oppositionsledere for at stå bag et formodet droneangreb mod sig.

Maduro siger tirsdag aften lokal tid til en tv-station, at afhøringerne af de seks mistænkte, der allerede er anholdt i sagen, peger på oppositionslederen Julio Borges, som lever i eksil i Colombia.

- Flere tilkendegivelser indikerer, at Julio Borges er indblandet. Efterforskningen peger på ham, sagde Maduro uden at give flere detaljer.

Kritikere af Maduros socialistiske regering har umiddelbart efter droneangrebet udtrykt frygt for, at præsidenten ville bruge hændelsen til at slå hårdt ned på oppositionen.

Det formodede attentatforsøg mod Maduro skete lørdag under en militær ceremoni, hvor to droner med sprængstoffer blev denoteret under en udendørs tale.

Tv-billeder viste, at præsidenten under talen pludselig kigger op mod himlen med et forskrækket udtryk. Derpå høres en eksplosion.

Seks personer er efterfølgende blevet anholdt og sigtet for landsforræderi, drabsforsøg og terrorisme.

Venezuelas magtfulde lovgivende forsamling oplyser tirsdag aften, at flere oppositionspolitikere skal stilles for retten i forbindelse med sagen.

- Når retfærdigheden rammer, så vil den ramme hårdt, lyder det fra lederen af den lovgivende forsamling, Diosdado Cabello.

Præsident Maduro har tidligere på ugen holdt et totimers langt pressemøde, hvor han viste billeder og videoer af de mistænkte i sagen.

Her fremviste han også gennemhullede hjelme, som soldater havde på under eksplosionen.

Maduro fortalte videre, at han vil fremlægge detaljeret bevismaterialer til USA og Colombia for at få landene til at samarbejde og udlevere mistænkte.

Maduro har tidligere fængslet flere af oppositionens ledere. Oppositionen beskylder ham for at have kørt Venezuela i sænk og have forårsaget den omfattende politiske og økonomiske krise, landet befinder sig i.