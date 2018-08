Saudisk raserianfald mod Canada chokerer vestlige allierede

SAN FRANCISCO

Saudi Arabien har udvist Canadas ambassadør. Har hevet sin egen ambassadør hjem fra Canada. Har suspenderet alle saudiske fly til Canada fra i næste uge.

Saudi-Arabien stopper medicinsk behandling af borgere i Canada

Styret i Riyadh har også taget al samhandel med Canada op til revision, herunder muligvis en stor militærkontrakt til 13 mia. dollars. Det har fortalt alle 12.000 saudiske studerende i Canada, at de skal finde et andet land at studere i. Senest har det onsdag stoppet behandlinger af saudiske borgere på canadiske hospitaler.

Der er således ingen tegn på, at den diplomatiske krise mellem de to lande, som Saudi Arabien ensidig har eskaleret siden weekenden, er aftagende. Og alt sammen er et på grund af et enkelt tweet fra Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, hvilket har fået Saudi Arabiens leder, prins Mohammed bin Salman, til at se rødt.

Den 32-årige saudiske prins har, siden han sidste år kom til magten, klart indikeret, at han ville føre en mere aggressiv kurs end sin forgænger.

Saudi-Arabiens prins Mohammed bin Salman har sagt, at han vil reformere landets økonomi væk fra afhængigheden af olie, mens hans hårde kurs over for Canada øger ikke investorers tillid til styret. Foto: AP

Nationalt har han givet kvinder ret til at køre, hvilket har givet ham international hæder, men samtidig har han chokeret han ved at slå hårdt ned på oprørsstemmer og sin egen familie, magnater og tidligere regeringsrepræsentanter for korruption.

Det var også Riyadh som tog teten i den omstridte, regionale embargo mod Qatar. I en opsigtsvækkende sag tilbageholdt prins Mohammeds styre angiveligt Libanons premierminister Saad Hariri og tvang ham kortvarigt til at træde tilbage.

Trods kritik har Saudi Arabien opretholdt en interventionistisk politik over for Yemen, og da Tyskland kritiserede dette såvel som Hariris tilbageholdelse, klagede tyske virksomheder kort efter over, at de blev udelukket fra saudiske regeringskontrakter.

Saudi Arabiens ekstreme reaktion i denne uge på kritikken fra Canada har ikke desto mindre chokeret mange vestlige allierede og eksperter i Saudi Arabien.

Chrystia Freelands brøde bestod i, at hun i et tweet skrev, at hun var »meget foruroliget« over, at Saudi Arabien havde anholdt den fremtrædende menneskerettighedsaktivist, Samar Badawi, og opfordrede Riyadh til at løslade både hende og hendes bror, Raif.

Eliott Abrams, en senior fellow i mellemøststudier, vurderer på en blog på Council of Foreign Relation, at prins Mohammed formentlig forsøger at trække en meget tydelig streg i sandet i forhold til, hvad han vil tolerere af kritik i fremtiden.

»Den saudiske position lyder nogenlunde sådan her: Ingen regering må kommentere på noget som helst, der sker i kongedømmet. Enhver kommentar er et overgreb mod Saudi Arabiens suverænitet,« skriver Abrams og kalder det en uholdbar position.

Han minder om, at det er blevet en global norm at kommentere på menneskerettigheder. Raif Badawis sag har desuden været længe været et internationalt emne. I 2015 udtrykte USA f.eks. stor bekymring over udsigten til, at Raif var blevet idømt 10 års fængsel og 1.000 piskeslag alene for at bruge sin ret til at udtrykke sig. Eftersom Raifs hustru og tre børn i dag er canadiske statsborgere, har Canada desuden en god grund til at følge sagen.

»Jeg antager, at saudierne sender et budskab om, at kritik har en høj pris, eller i det mindste en høj pris, med mindre du er USA,« fortsætter Abrams og gætter på, at mange lande fremover vil tænke sig om to gange, før de ytrer sig negativt.

Saudi Arabien har også angrebet Canada på andre måder. På de sociale medier har saudiere kritiseret Canadas behandling af dets oprindelige folk og er kommet med støttende kommentarer til, at Canadas oprørske, fransktalende provins, Quebec, bør få uafhængighed.

På dette billede fra maj 2015 holder demonstranter i Paris billeder op af den saudiske blogger Raif Badawi og hans søster Samar Badawii. Foto: Ritzau Scanpix/Stephane De Sakutin

Arab News, en engelsksproget avis, har i en leder også opfordret Canadas premierminister Justin Trudeau til at sende en delegation på det første fly til Riyadh for at løse striden, inden den bliver værre: »Et godt eksempel: Qatar,« skrev avisen i en henvisning til, at blokaden trods internationalt pres fortsætter.

Canada har dog indtil videre nægtet at trække sit forsvar af menneskerettigheder tilbage.

»Canada vil altid forsvare menneskerettigheder i både Canada og rundt om i verden, og kvinders rettigheder er menneskerettigheder,« lød det mandag fra Freeland, der nu har fået opbakning fra USA.

I en kommentar opfordrede Heather Nauert, talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium, tirsdag Canada og Saudi Arabien til at finde en diplomatisk løsning på striden sammen.

»Vi kan ikke gøre det for dem. USA respekterer internationalt anerkendte rettigheder og individuel frihed. Det har bestemt ikke ændret sig, og der står vi i dag,« tilføjede hun.