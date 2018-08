Kina forbyder ny Disney film efter sammenligninger med præsident Xi

Noget kunne tyde på, at den fiktive børnebogsfigur Peter Plys har lagt sig ud med én af klodens mægtigste mænd: den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Ifølge the Hollywood Reporter har Disneys nye filmversion ”Christopher Robin,” om den lille gule honningelskende bamse, nemlig ikke fået tilladelse til at blive vist i Kina.

De kinesiske myndigheder har ikke givet nogen forklaringer på, hvorfor børnefilmen ikke kan blive vist i landet, men forklaringen kan ligge i de mange memes, hvor Xi bliver sammenlignet med Peter Plys.

Memes med Peter Plys og Xi er blevet en umiddelbar uskyldig måde for bl.a. kinesere at drille deres leder.

Ifølge The Guardian startede det hele tilbage i 2013, hvor et billede af Peter Plys og Tigerdyret blev sammenlignet med et billede af Xi og den tidligere amerikanske præsident Barack Obama.

Det skete igen under et møde med den japanske præsident, Shinzo Abe, og Xi tilbage i 2014. Her blev et akavet håndtryk mellem de to ledere, sammenlignet med et håndtryk mellem Peter Plys og Æsel.

Og det lader ikke til, at den kinesiske regering kan se spøgen med sammenligningerne. Siden 2013 har censuren i Kina fjernet mange billeder, hvor Xi og Peter Plys indgår i en sammenhæng.

Ifølge firmaet, Global Risk Insights, er det kinesiske styre bange for, at sammenligningerne med landets leder og Peter Plys kan underminere Xis værdighed.

”Christopher Robin”, der er baseret på Alan Alexander Milnes børnebøger om Peter Plys, fik dansk premiere i foråret.