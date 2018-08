Tyskland fortsætter støtte til eksport til Iran

Tyskland vil fortsætte med at støtte eksport og investeringer i Iran på trods af, at USA genindfører visse sanktioner mod Iran.

Det siger Peter Altmaier, Tysklands økonomiminister, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Eksport- og investeringsgarantier fra Tysklands økonomiministerium er stadig tilgængelige, siger han.

Tyskland er ifølge Altmaier stadig i dialog med USA om at få undtaget deres virksomheder fra de sanktioner, der genindføres, efter at USA har opgivet atomaftalen med Iran.

USA har besluttet ikke at fortsætte i atomaftalen med Iran. Aftalen skulle sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben. Omvendt var løftet fra modparten - de permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Tyskland og EU - at sanktioner mod Iran skulle lettes.

USA: Nye sanktioner mod Iran vil blive strengt håndhævet

Efter at USA trådte ud, har en række af aftalens andre parter herunder EU forsøgt at holde aftalen i live.

Det har bragt en række virksomheder i knibe. Hvis de fortsætter med at handle i Iran bliver de ramt af amerikanske sanktioner.

Modsat har Tyskland forsøgt at stille økonomiske garantier for virksomhederne, hvis de ønsker at fortsætte med at handle i Iran.

En lang række virksomheder har allerede forladt Iran eller skruet voldsomt ned for aktiviteten, før sanktionerne igen er trådt i kraft. Det gælder både franske og tyske virksomheder og danske Mærsk.

Den tyske regering har også tidligere erkendt, at den får svært ved at beskytte sine virksomheder mod de amerikanske sanktioner.