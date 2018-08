Sydsudans præsident, Salva Kiir, og hans ærkerival Riek Machar har underskrevet en endelig aftale om magtdeling i landet.

Målet med aftalen er at få afsluttet den borgerkrig, der har kostet tusindvis af mennesker livet og sendt millioner på flugt fra deres hjem.

FN har indført våbenembargo mod Sydsudan

De to politiske stridshaner nåede til enighed om aftalen for en måned siden efter forhandlinger i Ugandas hovedstad, Kampala. Det var en finpudset udgave af den aftale, der blev underskrevet i Sudans hovedstad, Khartoum, søndag.

Aftalen indebærer, at oprørslederen Riek Machar bliver første vicepræsident. Den post har han også haft tidligere.

En lignende aftale faldt fra hinanden for to år siden, i juli 2016, da der udbrød kampe i Sydsudans hovedstad, Juba.

Men denne gang er det anderledes, lover præsident Kiir.

Våbenhvile i Sydsudan kan afslutte årelang borgerkrig

- Jeg er sikker på, at denne aftale ikke vil kollapse, for folk i Sydsudan er nu blevet enige om, at de må skabe fred med hinanden, sagde han på et pressemøde lørdag, skriver Reuters.

Foruden aftalen om magtdeling indgik de krigsførende ledere i Sydsudan også en fredsaftale i Khartoum i juni. Den indebar en permanent våbenhvile.

Tidligere er en række våbenhvileaftaler ligeledes blevet brudt.

Sydsudans tidligere vicepræsident genindsættes

Borgerkrig har plaget Sydsudan siden slutningen af 2013. Årsagen var politisk uoverensstemmelse mellem præsident Salva Kiir og den tidligere vicepræsident Riek Machar.

Præsidenten anklagede blandt andre Riek Machar for at ville begå et kup.

Krigen har kostet titusindvis af mennesker livet. Fire millioner mennesker er fordrevet fra deres hjem og har udløst Afrikas største flygtningekrise siden krigen i Rwanda i 1994.

Sydsudan blev selvstændigt fra Sudan i 2011 og er således verdens yngste nation.