Thailandske fodbolddrenge kan vende hjem efter ophold i kloster

Hele verdens opmærksomhed var i juni og juli rettet mod en oversvømmet grotte i Thailand, hvor et fodboldhold bestående af 12 drenge og deres træner sad fanget.

Over en tre dage lang redningsaktion lykkedes det i sidste ende at redde dem alle ud i god behold efter omstændighederne. Og efter at være kommet sig på hospitalet flyttede de fleste af dem i kloster. Det ophold sluttede lørdag og blev markeret med en religiøs afslutningsceremoni, skriver BBC.

De 11 drenge, som er mellem 11 og 17 år, modtog blomster, mad og penge af de ca. 300 fremmødte ved ceremonien som et symbol på religiøs hengivenhed.

Ved afslutningsceremonien kunne drengene skifte fra orange rober til hvide trøjer og blå bukser. De fik sprøjtet lidt vand på sig for held og lykke. Foto: AP/Sakchai Lalit

»Operationen verden aldrig glemmer« Se specialstyrkernes optagelser fra redningsaktionen

Det er almindelig praksis for mænd i Thailand at tage i kloster, når man har oplevet modgang. En af drengene har ikke deltaget i ritualet, da han er kristen, mens den 25-årige træner har valgt at gennemføre et længere ophold på tre måneder.

For de øvrige 11 drenge har det ni dage lange ophold har fungeret som en åndelig rensning og som en mindebegivenhed dedikeret til den tidligere elitedykker hos Thai Navy Seals, 38-årige Saman Gunan, der omkom under redningsaktionen, hvor han arbejdede som frivillig.

Saman Gunan mistede bevidstheden, da han dykkede ud af grotten den 6. juli efter at have leveret iltflasker til drengene inde i grotten. Foto: AP Photo

Afslutningsceremonien foregik i et et tempel nær grænsen mellem Thailand og Myanmar. Iført orange rober bad drengene bl.a. foran et stort billede af den afdøde og messede hellige tekster, før de kunne modtage en velsignelse og forlade templet med ordene: »Jeg er nu lægmand.«

Omkommet dykker hyldet af pårørende efter redningsaktion i Thailand: »Stoltheden bærer os gennem sorgen«

Drengene og deres fodboldtræner forsvandt ind i grotten under en udflugt den 23. juni.

Da deres cykler blev fundet i nærheden af grotten, blev der sat en enorm eftersøgning med flere end 1.000 involverede igang.

Det lykkedes efter ni dage dykkere at nå ind til børnene og deres træner under stor international bevågenhed. Redningsaktionen måtte imidlertid vente, da de store mængder nedbør komplicerede sagen. Grotten måtte drænes for vand, og drengene måtte modtage dykkertræning, før de kunne hjælpes ud.

En af gæsterne knæler for drengene ved Wat Phra That Doi Tung-templet. Foto: AFP/Panumas Sanguanwong

Thailand vil nu markere den dramatiske redningsaktion og trække turister til stedet med et nyt museum. Byggeriet af museet begyndte onsdag og ventes at stå på i omkring fem måneder. Foran museet vil man rejse en fire meter høj statue af Saman Gunan, skriver Reuters.

Museet skal også indeholde et 13 meter langt maleri af det redningshold, der fik drengene ud i live.

Drengene har ikke selv fået anledning til at fortælle om aktionen, da myndighederne har afskåret medierne alle muligheder for at interviewe fodboldholdet. Det har ifølge nyhedsbureauet AP forårsaget nogen kritik af regeringen, der beskyldes for at kontrollere fortællingen for at sikre sig popularitet forud for næste års valg.