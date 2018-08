Stort fragtskib er gået på grund i Øresund

Sent fredag aften gik det 130 meter lange og 16 meter brede fragtskib BBC Lagos på grund ved Råå, som ligger syd for Helsingborg på den svenske Øresundskyst.

Det skete på trods af, at svenske myndigheder over flere gange havde anråbt skibet over radioen, rapporterer Helsingborg Dagblad.

Fredrik Nordenslätt fra den svenske sø- og flyredningstjeneste siger til dagbladet, at man umiddelbart efter kl. 23 fredag aften opdagede, at skibet fulgte den forkerte kurs, og at »det kunne ende galt«.

Skib stødte på grund i Roskilde Fjord - 130 gæster evakueret

Myndighederne havde dog intet held med at få en reaktion fra skibet, da man straks derefter forsøgte at komme i kontakt med besætningen. Og kl. 23.30 gik BBC Lagos på grund ca. 500 meter fra land.

Kystvagten kunne ifølge svenske medier konstatere, at skibets kommandør virkede beruset, og politiet har efterfølgende taget blod- og urinprøver fra manden. Ifølge Sydsvenskan skal han afhøres, når han har sovet ud.

Skibet, som er indregistreret på Antigua Barbuda, skulle fra Klaipeda til Las Palmas med 5.000 tons hvede i lasten.

Lørdag morgen er man i færd med at undersøge skroget for skader. Der er indtil videre ingen meldinger om olielækage fra skibet, ligesom der ikke skal være tilskadekomne om bord.

Kaptajn på grundstødt skib mistænkes for spiritussejlads

De svenske myndigheder er på stikkerne efter en episode den 23. juli, hvor det japanske bilskib Makassar Highway ligeledes stødte på grund i Østersøen og forårsagede en olieforurening, som stadig er ved at blive udredt, på flere øer ved den svenske østkyst.

Grundstødningen skete, da skibet kom sejlende med 14 knob og en beruset overstyrmand alene på broen, hvilket af den svenske miljøminister, Karolina Skog, blev kaldt »forfærdeligt«.

Hun har efterfølgende varslet en politisk opfølgning på, hvordan man bedre kan regulere skibstrafikken og olieforurening i Østersøen.