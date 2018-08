12-årig optaget på universitet

I slutningen af sidste måned fik tusindvis af danskere besked på, at de var blevet optaget på en videregående uddannelse.

Over 9.000 kilometer herfra - nærmere bestemt i mexicanske by Cuernavaca - fik Carlos Antonio Santamaria Diaz også for nylig besked på, at han er blevet optaget på Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), det største universitet i Mexico.

Det er der som sådan ikke noget usædvanligt i, hvis ikke det lige var fordi, at Carlos Antonio Santamaria Diaz kun er 12 år gammel.

For med en bestået optagelsesprøve har den 12-årige mexicaner kvalificeret sig til at begynde på bachelorgraden i bio- og medicinsk fysik med studiestart den 6. august. Det oplyser UNAM i en pressemeddelelse.

Carlos Antonio Santamaria Diaz bekymrer sig endnu ikke, om de udfordringer, han vil møde. Han glæder sig blot til at komme i gang med at studere. Foto: Universidad Nacional Autónoma de México

Dermed bliver Carlos Antonio Santamaria Diaz den yngste, der nogensinde har læst på universitetet, der har omkring 300.000 studerende tilknyttet.

Til optagelsesprøven scorede den 12-årige 105 point. Adgangskravet var 103 point.

»Jeg er stadig ikke så god til integralregning. Så af de 15 spørgsmål, jeg fik forkert, var et af dem helt sikkert om det. Men nu har jeg studeret endnu mere, og jeg har lært det,« forklarer Carlos Antonio Santamaria Diaz selv.

Den unge, kommende universitetsstuderende er overbevist om, at han har sin familie at takke for, at han om ganske få dage kan sætte sig på skolebænken sammen med personer, der er minimum seks år ældre end ham selv.

»Jeg har studeret online, hvor jeg lærte om biologi og matematik, men du skal også have støtte fra hele din familie. Det er det vigtigste. Mine forældre har gjort meget for mig. De har forberedt alt, så jeg kunne studere og bestå eksaminerne,« fortæller han.

Carlos Antonio Santamaria Diaz med sine forældre, Arcelia Diaz og Fabian Santamaria. Foto: Universidad Nacional Autónoma de México

Ifølge det mexicanske universitet har man ikke planer om at behandle den 12-årige studerende anderledes end de øvrige studerende.

»Men han vil helt sikkert være den eneste studerende, der går hånd i hånd med sine forældre til klasseværelset,« lyder det - formentlig med et glimt i øjet - fra UNAM.