»En sort dag for friheden på internettet«: Google får kritik for muligt samarbejde med Kina

Som barn voksede Sergey Brin op i Sovjetunionen, hvor han oplevede noget, han besluttede sig for at bekæmpe.

Senere blev han medstifter af it-giganten Google, hvor han brugte sin opvækst til at forklare, hvorfor han og firmaet var imod censur, heriblandt på firmaets søgemaskine.

»Når man er blevet født i et land, hvor der hersker totalitarisme, er man mere mærket end andre mennesker,« udtalte han til The Guardian i 2010, da Google havde besluttet sig for at stoppe samarbejdet med de kinesiske myndigheder.

Der er en ganske særlig årsag til, at det otte år gamle citat nu igen bliver hevet frem.

Ifølge The New York Times er Google igang med at udvikle en søgemaskine, der kan udelade resultater, som ikke er blevet godkendt af de kinesiske myndigheder. Det forklarer to unanvgivne kilder med kendskab til arbejdet.

Søgemaskinen skal efter sigende installeres på mobiltelefoner, der dermed ville kunne få lov til at indtræde på det kinesiske marked.

Google har endnu ikke kommenteret historien, men flere kritikere har kritiseret de mulige planer.

Amnesty International kalder det for »en sort dag for friheden på internettet«, hvis søgemaskinen bliver en realitet, ligesom GreatFire - der kæmper for et frit internet i Kina - mener, at det ville være »det sidste søn i kisten for internetfriheden i Kina«.

I øjeblikket er det ikke muligt at bruge Googles søgemaskine og mailsystem for borgere i Kina, skriver The Guardian.