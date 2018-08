Tre er dræbt under valguro i Zimbabwe - se billeder af optøjerne

Onsdag kunne den statslige tv-kanal ZBC oplyse, at mindst tre personer er blevet dræbt i i Zimbabwes hovedstad, Harere, da soldater åbnede ild mod stenkastende demonstranter.

En er dræbt under uro mens Zimbabwe afventer valgresultat

Det skete, efter soldater sprang ud af pansrede biler for at få styr på demonstranter, der er gået på gaden, fordi de mener, at regeringen er ved at snyde med resultatet af præsidentvalget.

Ifølge AFP blev der skudt i retning af demonstranterne, mens en helikopter fra hæren svævede over stedet.

Zimbabwes regeringsparti vinder flertal i parlamentet

Herunder kan du se billeder fra urolighederne efter valget i Harare:

