Australien forbyder sex mellem ph.d.-studerende og vejledere

Australske universiteter forbyder nu seksuelle og romantiske forhold mellem ph.d.-studerende og deres akademiske vejledere.

De nye retningslinjer er blevet præsenteret onsdag af Universities Australia, der er en paraplyorganisation for landets universiteter.

- En studerendes akademiske uddannelsesforløb må aldrig afhænge af samtykke til et seksuelt forhold til vedkommendes vejleder eller en anden ansat, står der i retningslinjerne.

De nye regler kommer præcis et år efter offentliggørelsen af en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Human Rights Commission om seksuelle overgreb og sexchikane på australske universiteter.

Rapporten fandt, at halvdelen af alle universitetsstuderende i Australien årligt er udsat for seksuel chikane. Syv procent svarer, at de er blevet seksuelt misbrugt i løbet af de seneste to år.

Ifølge de nye retningslinjer skal en vejleder finde en afløser for sig selv, hvis hans eller hendes forhold til sin studerende går længere end det, der har at gøre med læring og forskning.

De australske universiteter mener, at en ulige magtdynamik kan gøre studerende sårbare over for udnyttelse.

Catriona Jackson, administrerende direktør for Universities Australia, siger, at vejledere har en magt over deres studerende, og at et romantisk eller seksuelt forhold mellem dem er "en klar interessekonflikt".

- Et seksuelt eller romantisk forhold, der udvikler sig i den sammenhæng, rejser også spørgsmål om akademisk integritet, siger hun.