Ekstrem krise og inflation på 46.000 procent: Millioner flygter fra Venezuela

Rige venezuelanere har flygtet fra det sydamerikanske land i årevis, hvor de har bosat sig i dyre hjem i Miami og Madrid. Men den økonomiske krise i Venezuela fortsætter og de, der forlader landet nu, tilhører en forfaldet middelklasse, som flygter til lande som Trinidad, Panama, Columbia og USA.

Det skriver The Washington Post.

De seneste to år er 1,8 millioner flygtet fra landet, og i USA udgør venezuelanerne størstedelen af asylansøgerne. De fleste flygter dog til latinamerikanske lande og Caribien. FN anslår, at ca. to millioner vil forlade landet i 2018.

Men mange af disse lande kæmper selv med stram økonomi og fattigdom. Derfor begyndte flere af landene at indføre strengere krav til asylansøgere. Panama lavede nye visum-krav for venezuelanere og Chile, der før har budt dem velkommen, krævede pludselig, at man skulle have et pas. Noget som de færreste har.

De fleste må tage arbejde som tjenere og rengøringspersonale på trods af, at de i Venezuela har arbejdet som advokater og bureaukrater.

Venezuela fjerner nuller på pengesedler i kamp mod skyhøj inflation

Fra 1950'erne og gennem de tidlige 1980'ere var Venezuela i stærk økonomisk vækst. Landet havde verdens største oliereserve og var et attraktivt handelsland. Nu har landet en inflation, der kan nå op til en million pct. i år, ifølge Den Internationale Valutafond.

Opec-landets økonomi har været i frit fald siden 2014, hvor oliepriserne styrtdykkede. Opec er Organisationen for Olieeksporterende Lande. Priserne i Venezuela er i løbet af en periode på 12 måneder, der sluttede i juni, steget med 46.000 procent, viser nye tal fra landets kongres.

Chile vil udvise 2000 illegale migranter inden årets udgang

Mindstelønnen i landet svarer nu til godt seks danske kroner om måneden. Det har efterladt borgere over hele landet ude af stand til at købe nok mad eller få den mest basale lægehjælp.

Flere forældre har set sig nødsaget til at efterlade deres børn på børnehjem, på gader og hospitaler, da de ikke længere har råd til at give dem mad. Medicin, bleer, modermælkserstatning er næsten umuligt at få fat i, og derfor ser forældrene ingen anden udvej.

Et børnehjem har fortalt The Washington Post, at folk, der ønsker at adoptere, heller ikke er interesseret i spædbørn mere. De kan nemlig ikke få fat i de ting, de kræver som f.eks. modermælkserstatning og bleer. Ifølge en velgørenhedsorganisation ved navn Caritas manglede 71 pct. af børn under fem mad i december 2017. Et halvt år tidligere lå tallet på 54 pct.