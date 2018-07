Tusinder i protest mod Putins nye pensionsalder

Demonstranter i den russiske hovedstad kunne lørdag ses med bannere, hvorpå der stod »Vi vil leve i pensionen, ikke dø på arbejdet«.

Den russiske regering er ved at behandle en pensionsreform, der hæver pensionsalderen fra 60 til 65 år for mænd og 55 til 63 år for kvinder. Især for mændene er det specielt, da halvdelen af russiske mænd dør, inden de bliver 65 år.

Over 12.000 gik på gaden i protest mod reformen lørdag, men der har tidligere været protester landet over, der alle var arrangeret af Det Russiske Kommunistparti (CPRF).

Demonstranterne sangs krigssange og råbte at regeringen burde tage penge fra de rige stedet for at "stjæle" fra de almindelige arbejdere.

Og der er en grund til, at den russiske pensionsfond er ved at være en kende presset. Russernes levealder er nemlig steget en hel del de seneste årtier, og omkring 1990 var den helt nede på 57 år for mænd, men er nu nået op på knap 67 år. For kvinderne ligger den nu på cirka 77 år. Det har gradvist øget presset på den statslige pensionsfond.

En underskriftindsamling mod pensionsreformen har samlet lidt over tre millioner underskrifter. Landet præsident, Vladimir Putin, valgte at offentliggøre reformen under VM-åbningsceremonien.

Ifølge et statsligt meningsmålingsinstitut ved navn VTsIOM er folkets tillid til Putin faldet fra 80 % i maj til 64 % i juli.

Demonstranterne sang russiske krigssange, der hyldede sejren over Nazityskland, da de gik gennem Moskvas gader. Foto: AP

12.000 demonstranter er ikke et stort tal for en by som Moskva, men demonstrationen lørdag var den største mod pensionsreformen til dato. Foto: AP

Protesten i Moskva var arrangeret af Det Russiske Kommunistparti og hammer og segl var derfor vel repræsenteret. Foto: Thomas K'rbel/picture-alliance/dpa/AP Images