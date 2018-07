Rusland, Danmark og Canada skændes om nyt hav

En global territoriekamp er undervejs.

Over de seneste tre årtier har global opvarmning fået den arktiske is til at smelte. Og selvom de fleste ser det som en katastofe, er der altså fem arktiske nationer, der kan få noget ud af det. Som mere af isen smelter, er der nemlig fem lande, der omgiver Nordpolen, der ved et nyt hav kan se frem til nye handelsruter og naturressourcer.

Det skriver News.com.au

Danmark, Rusland, Canada, USA og Norge har nemlig allesammen gjort krav på havet omkring de respektive lande. Men nu ser det ud til, at der er meget mere hav at hente.

Ifølge den engelske Royal Institute og International Affairs er det nye arktiske hav fyldt med uopdagede naturressourcer. Det inkluderer olie og naturgas, men derudover også mineraler som guld, zink, nikkel og platin. Og selvom disse ressourcer alle er svært tilgængelige, gør global opvarmning nu opgaven lidt lettere for de arktiske nationer.

Danmark og Canada vil løse grænsespørgsmål ved Grønland

Under international lovgivning kan hvert land gøre krav på hav op til 370 kilometer ud fra sin kyst. Derudover er det frit lejde, hvis et land altså kan bevise over for FN, at den ydre zone tilhører dem. Indtil videre har kun Island og Norge gjort krav på ydre zoner, der er blevet godkendt. Island gør ikke krav på det nye hav ved Nordpolen.

Problemet opstår derimod, når landes krav på nyt territorium overlapper. Rusland, Danmark og Canadas krav overlapper nemlig hinanden, og ingen af kravene er derfor blevet godkendt endnu.

Landet med den kyst, der ligger tættest på Nordpolen er Grønland, der hører under dansk territorium. I 2014 gjorde Danmark krav på et område, der går fra den grønlandske grænse og lige til grænsen af Ruslands 370-kilometers krav. Rusland er dog ikke villig til at opgive sit tag i den arktiske region.

I 2007 plantede Rusland et russisk flag på havbunden lige nedenfor Nordpolen. Foto: AP

Rusland holder ofte militærøvelser og bygger baser i den arktiske region, og prøver derved at vise resten af verden at regionen bør være russisk. En russisk polar-udforsker ved navn Artur Chilingarov udtalte i 2007, da han plantede et flag på bunden af havet under Nordpolen, at »Den artiske region har altid være russisk.«

Også Kina vil have en bid af kagen. Selvom landet ikke har territorier i den arktiske region, vil Kina have sin internationale og 6000 kilometer lange handelsrute til at skyde igennem den arktiske region. Det er dog ikke en tanke, der er særligt velkommen hos Rusland og heller ikke her imødekommes Kinas ønske.