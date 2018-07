Nonner verden over anklager præster for seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb begået af katolske præster er ikke kun gået ud over kordrenge og andre mindreårige.

Også nonner har i årtier været udsat for voldtægter og seksuelt misbrug fra præster og biskopper.

En nonne i Indien har for nylig anmeldt en biskop til politiet for voldtægt. Noget, som for bare et par år siden ville have været helt utænkeligt.

Men hjulpet på vej af MeToo-bevægelsen og en voksende erkendelse af, at også voksne kan være ofre for seksuelle overgreb, når der en ubalance i magtforholdet mellem to personer, er nogle nonner begyndt at tale højt om overgreb.

En afrikansk nonne, der ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller således til nyhedsbureauet AP, at hun for næsten 20 år siden var udsat for et seksuelt overgreb fra den præst, som hun var i gang med at skrifte overfor.

Overgrebet - samt et tilsvarende forsøg fra en anden præst et år senere - fik hende til at ophøre med at gå til skrifte.

Omfanget af seksuelt misbrug af nonner er uvist. I det mindste uden for Vatikanets mure.

Men tidligere denne uge stod en gruppe nonner fra en mindre menighed i Chile frem på en national tv-station med deres historier om overgreb begået af præster og andre nonner.

Dommen mod ”amerikanernes far” Bill Cosby er en milepæl i #metoo-æraen Den folkekære komiker er blevet fundet skyldig i sexovergreb og risikerer op mod 30 års fængsel.

De fortalte også, at deres overordnede intet gjorde for at stoppe det.

I 1990'erne blev der i en stor undersøgelse i Afrika sat fokus på problemet, men heller ikke det reagerede den katolske kirkes ledere tilsyneladende på, skriver AP.

Vatikanet afviser af udtale sig til nyhedsbureauet, men en embedsmand fortæller på betingelse af anonymitet, at det er op til lokale kirkeledere at gribe ind og straffe præster for seksuelle overgreb.

Han fortæller også, at Vatikanet har fokuseret mest på at beskytte børn, men at sårbare voksne "fortjener den samme beskyttelse".

- Nonner bør tilskyndes til at stå frem, hvis de bliver misbrugt. Og biskopper bør opfordres til at tage dem alvorligt og sørge for, at præster bliver straffet, hvis de er skyldige, siger personen til AP.