Et medlem af Tyrkiets solidaritetsnetværk (TSN) holder en sten i hånden under kamp med tilhængere af den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan uden for den nyåbnede tyrkiske ambassade i Pretoria, Sydafrika. Foto: Wikus de Wet/AFP

En gendarm sprøjter tåregas på demonstrerende bønder, der forsøgte at blokere vejen for cykelrytterne i Tour de France på 16. etape mellem Carcassonne og Bagneres-de-Luchon i det sydvestlige Frankrig. Foto: Jeff Pachoud/AFP

Kvinder hjælper et barn fra et hus til et andet under en oversvømmelse i Tailbal, i udkanten af Srinagar, Indien. Foto: Danish Ismail/Reuters