Første land i verden: Her får ofre for vold i hjemmet ti dages fri

New Zealands parlament har som det første i verden vedtaget en lov, der giver ofre for vold i hjemmet ti dages betalt fri fra arbejde, så de kan forlade deres partner, finde et nyt hjem og beskytte sig selv og deres børn. Det skriver det britiske medie The Guardian.

Loven blev vedtaget sent onsdag med klapsalver i parlamentet, hvor 63 stemte for og 57 stemte imod forslaget.

Det kvindelige parlamentsmedlem Jan Logie har arbejdet på forslaget i syv år. Hun har en fortid som medarbejder på et kvindekrisecenter, inden hun blev politiker.

Hun fik tårer i øjnene, da loven blev stemt igennem og proklamerede, at loven er første skridt til at ende landets rodfæstede og "forfærdelige" statistikker for overgreb, samt at andre lande bør følge trop.

- En del af dette initiativ handler om et helhedsorienteret svar fra samfundet. Vi lader det ikke blot være op til politiet, vi har alle et ansvar for at hjælpe ofrene. Det handler også om at ændre en kulturel norm og sige, "vi har alle en aktie i det her, og det er ikke ok", sagde Logie.

Den nye lov træder i kraft i april næste år og foreskriver, at enhver person, der oplever vold i hjemmet kan få ti dages betalt orlov fra arbejdet, der kommer oven i eksisterende ferie eller orlov.

Voldsofrene behøver ikke at fremsætte bevis for deres omstændigheder og vil også skulle tilbydes fleksible arbejdsvilkår, der kan garantere deres sikkerhed.

Med det menes, at deres arbejdsplacering skal ændres, og at deres e-mails og kontaktpersoner fjernes fra virksomhedens hjemmeside.

New Zealand er blandt de industrilande med det højeste antal af tilfælde af vold i familien. I gennemsnit svarer politiet på henvendelser om vold i familien hvert fjerde minut.