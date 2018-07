Venezuela fjerner nuller på pengesedler i kamp mod inflation

Venezuela vil fjerne fem nuller - i stedet for tre som først planlagt - på de nye pengesedler i landet. Det sker i et forsøg på at bekæmpe inflationen, der ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) kan nå en million procent i år.

Det siger landets præsident, Nicolás Maduro.

Opec-landets økonomi har været i frit fald siden 2014, hvor oliepriserne styrtdykkede. Opec er Organisationen for Olieeksporterende Lande.

Priserne i Venezuela er i løbet af en periode på 12 måneder, der sluttede i juni, steget med 46.000 procent, viser nye tal fra landets kongres.

I en tv-transmitteret tale fortæller Maduro, at de nye pengesedler vil blive taget i brug den 20. august. Han mener, at tiltaget med at fjerne fem nuller vil hjælpe landets økonomi.

I Venezuela, hvor valutaen hedder bolivar, er den største pengeseddel en 100.000-seddel, men det er blevet næsten umuligt at få fat på kontanter.

Mindstelønnen i landet svarer nu til godt seks danske kroner om måneden. Det har efterladt borgere over hele landet ude af stand til at købe nok mad eller få den mest basale lægehjælp.

Regeringen siger, at den er offer for en "økonomisk krig" ledet af oppositionsledere med hjælp fra USA, som sidste år indførte en række sanktioner mod Maduros administration.

Tidligere på ugen sammenlignede IMF situationen i Venezuela med krisen i Tyskland i 1920'erne og krisen i Zimbabwe i 00'erne. IMF vurderer, at Venezuelas økonomiske kollaps er blandt de værste i 60 år.

I maj vandt Nicolás Maduro som ventet et omstridt præsidentvalg i landet.

Valget blev boykottet af landets største oppositionsalliance, der betegnede det som en "farce".

Maduro har sagt, at han kæmper mod"imperialisters" forsøg på at knuse socialismen og overtage Venezuelas store oliereserver.

Hans kritikere mener, at præsidenten har ødelagt en tidligere velstående økonomi og knust enhver politisk modstand.