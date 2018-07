En aftale i udsigt? Trump sendte aktier op med positive toner ved Juncker-møde

SAN FRANCISCO

I lyset af hvor højlydt Donald Trump de seneste dage har raset mod EU’s handelspolitik og har omtalt straftold »som det bedste,« begyndte præsidentens møde med Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, onsdag i forbavsende joviale toner.

Trump udtrykte håb om, at deres samtale ville lede til positive fremskridt, og Juncker takkede præsidenten for at tage initiativ og invitere ham til Det Hvide Hus.

Det sidste var lidt af en diplomatisk genistreg, eftersom Trump har pralet med, at hans straftold har fået ledere fra hele verden til at stå i kø for at forhandle nye handelsaftaler med USA.

Juncker slog også fast, at USA og Europa er nære partnere og allierede, ikke fjender, som Trump sagde i sidste uge i et tv-interview.

Trump håner EU før Juncker-besøg: »Straftold er det bedste«

»Vi er nødt til at arbejde sammen. Sammen repræsenterer vi halvdelen af verdenshandelen. Så jeg mener, at vi skal tale med hinanden. Ikke om hinanden. Og det er det, vi gør i dag,« sagde Juncker og understregede, at EU ønsker at fokusere på at sænke tolden. Ikke på at hæve den, hvilket går imod den gængse fremlægning af EU i medierne på USA’s højrefløj.

Til stede i det ovale værelse ved pressebriefingen med Juncker og Trump var også USA's finansminister Steve Mnuchin og handelsminister Wilbur Ross (sofaen til højre i billedet). Foto: Ritzau Scanpix/Saul Loeb

Trump erklærede sig enig:

»Vi skal ikke have told og barrierer. Ingen støtte. Det ville USA være ekstremt tilfreds med,« sagde han og gentog, at USA ikke længere vil finde sig i, at andre lande har handelsbarrierer og højere toldmure.

»Mange lande har massive barrierer og told. Vi er nødt til at følge efter. Du kan kalde det gengæld. Jeg vil hellere sige, at vi kræver gensidige handelsaftaler. Om det er EU eller andre, så skal det som minimum være gensidigt, og det arbejder vi nu på.«

Trump-udmelding strider mod historiske fakta: »EU blev skabt for at udnytte USA«

»Vi håber at opnå noget godt, og når vi gør, vil I være de første, der får det at vide,« fortsatte han til pressen.

Det var ikke meget, og det var på ingen måde konkret, men den venlige ordveksling, hvor Trump kaldte Juncker både klog og en hård forhandler, var nok til at sende amerikanske aktier i vejret.

Junckers fokus med besøget er at undgå, at handelskrigen mellem EU og USA eskalerer.

Trump har allerede indført straftold på importeret aluminium og stål fra EU, og EU har svaret igen ved at lægge told på en række kendte, amerikanske varer. Det har dog ikke stoppet Trump fra at true med at tage en endnu hårdere skridt og ramme europæisk bileksport til USA, hvilket har fået EU til at begynde at forberede mulige modskridt på sådan en udvikling.

Hvad, der skal til for at dæmpe spændingerne, er uklart. Trump har via Twitter foreslået, at EU og USA ganske enkelt sænker alle nuværende toldsatser og barrierer over for hinanden.

»Håber de vil gøre det. Vi er klar. Men de vil ikke,« tweetede han tirsdag, selvom det var Trump selv, som lagde forhandlingerne om frihandelsaftalen, TTIP, på is.

TTIP sigtede netop mod at sænke told og barrierer mellem EU og USA.