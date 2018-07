WTO-direktør advarer om junglelov uden WTO

Alternativet til Verdenshandelsorganisationen, WTO, er "junglens lov" for international handel. Det mener WTO-direktør Roberto Azevedo.

Han giver onsdag på et pressemøde udtryk for, at han trods alt tror på, at WTO kan overleve de aktuelle spændinger, der er resultat af den amerikanske præsident Donald Trumps skærpede kurs.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA har udtrykt kritik af WTO, og sideløbende er USA, Kina og EU begyndt at forhøje toldsatserne på en række af hinandens produkter.

Ifølge WTO-direktøren er alle de negative effekter af stridighederne om toldsatser ikke blevet synlige for borgerne endnu. Når de gør, vil toldsatserne vække debat i blandt andet USA, spår han ifølge Reuters.

I mellemtiden håber Azevedo, at væksten i verdensøkonomien består.

- Væksten i den globale økonomi viser tegn på bedring. Vores håb er, at disse nye spændinger ikke vil få nogen effekt på det og ej heller vil fjerne de muligheder for vækst, som ser lovende ud i øjeblikket, siger han onsdag i et interview med tv-kanalen CNBC.