Islamisk Stat påtager sig ansvaret for dødeligt skyderi i Toronto

En 10-årig pige og en 18-årig kvinde blev dræbt og 13 såret, da Faisal Hussain affyrede et håndvåben søndag aften på åben gade i Toronto, Canada.

Og mens ordet terror endnu ikke har været nævnt, har terrororganisationen nu påtaget sig ansvaret for gerningen. Islamisk Stat (IS) påstår via sit propagandabureau Amaq, at angrebet blev udført af en af organisationens »soldater,« skriver AFP og det svenske nyhedsbureau TT.

Canada vil revurdere våbenlov efter dødeligt Toronto-skyderi

Canadisk politi har identificeret gerningsmanden som den 29-årige Faisal Hussain, som ifølge en erklæring fra familien »hele sit liv havde haft alvorlige psykiske udfordringer og kæmpet med en psykose og depression.«

Manden blev efterfølgende dræbt i en skudveksling med politiet.

Tirsdag lød det fra ministeren for offentlig sikkerhed, Ralph Goodale, at Hussain ikke umiddelbart havde udgjordt en risiko for landets sikkerhed.