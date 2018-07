Ni personer er såret under skyderi i Toronto

Medie: En statsejet russisk bank, der nu er ramt af vestlige sanktioner, hjalp med at finansiere Trumps canadiske tårn.

En mand er efter brand indlagt med forbrændinger, mens en anden er indlagt til observation for røgforgiftning.

Uligheden skyldes blandt andet, at færre unge end tidligere ejer deres egen bolig, påpeger analytikere.

FBI mener, at Carter Page samarbejdede med Rusland om det amerikanske præsidentvalg. Det afslører nye overvågningsdokumenter.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, truer med stoppe adgangen til et vigtigt havstræde.

Thailands vicejustitsminister mener, at standarden hos de udenlandske medier er uventet lav.

Fire unge spaniere samt en dansk statsborger er døde, efter at de har været involveret i en trafikulykke.

Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Flere personer - inklusiv et barn - er såret efter et skyderi i det centrale Toronto i Canada.

Sygdom truer med at udrydde bananen.

Et af sommerens mest populære sommerferiemål skal også opleves langs 100 km lang bjergkæde.

