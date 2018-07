Mand har dræbt en og såret 13 i skyderi foran bar i Toronto

Mens de tyske myndigheder forsøger at få styr på asylansøgningerne, mister landets indenrigsminister stemmer på sin skrappe migrationskurs.

Kirstine Friderichsen kommer år efter år tilbage til livreddertårnet. I vinter konkurrerede hun sig til et job i New Zealand.

Flygtninge falder fra ordning, som skulle sikre dem job. De unge vil for første gang i 80 år ikke være bedre stillet end deres forældre. Trumps handelstvister kan få konsekvenser. Macron kan få problemer pga. en bodyguard.

For første gang i 60 år:

250 medarbejdere er øjeblikkeligt blevet opsagt i byggefirmaet Dahl A/S, der har indgivet konkursbegæring. Finans

Magnus Cort var ved at glemme sine kvaliteter i Tour de Frances virvar og kaos, siger Lars Michaelsen.

Over 20 mennesker har mistet livet i hedebølge i Østasien, og mange er indlagt med hedeslag.

FBI mener, at Carter Page samarbejdede med Rusland om det amerikanske præsidentvalg. Det afslører nye overvågningsdokumenter.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, truer med stoppe adgangen til et vigtigt havstræde.

Fire unge spaniere samt en dansk statsborger er døde, efter at de har været involveret i en trafikulykke.

Det er endnu uvist, hvad motivet for skudepisoden er, fortæller Mark Pugash, der er talsmand for politiet.

Skyderiet er sket foran en bar i det centrale Toronto i et kvarter, der er kendt som Greektown.

Først forlød det, at der var ni sårede. Det tal er senere blevet opjusteret til 13.

En kvinde er død, og 13 andre personer er såret, under en skudepisode i Toronto i Canada søndag aften lokal tid.

Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Flere personer - inklusiv en pige - er såret efter et skyderi i det centrale Toronto i Canada.

Høsten er i fuld gang, men på grund af tørken er risikoen for markbrande ekstra stor.

Sygdom truer med at udrydde bananen.

Kartofler, majs, bær, løg og sommerrødder. Både haven og naturen bugner med lækkerier her i juli. Så spis råvarer, der er i sæson, og få masser af smag.

Et af sommerens mest populære sommerferiemål skal også opleves langs 100 km lang bjergkæde.

