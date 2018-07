Serie af jordskælv kvæster næsten 300 i Iran

Iran er søndag blevet rystet af en række mellemstore og lettere jordskælv, som har kvæstet mindst 287 mennesker i den vestlige del af landet.

En del mennesker er blevet behandlet på hospitalet i den vestlige provins Kermanshah, men kun otte er blevet indlagt. Der er ikke umiddelbart meldinger om dræbte.

Det oplyser guvernøren i provinsen, hvor to jordskælv indtraf, til det officielle nyhedsbureau Irna.

Lederen af den iranske hjælpeorganisation Røde Halvmåne siger, at skaderne efter to jordskælv i Kermanshah tilsyneladende ikke er voldsomme.

- Vores meldinger tyder på, at nogle mure er kollapset, men der er ikke meldt om omfattende ødelæggelser, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Statslige medier rapporterer, at nogle huse i regionen er beskadiget af de to jordskælv, som ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) er målt til 4,7 og 5,7.

Skælvet udløste desuden et jordskred, der kortvarigt lukkede en vej.

Lokale indbyggere melder om adskillige mindre efterskælv i løbet af søndagen.

Serien af jordskælv begyndte tidligere søndag i byen Ruydar, der ligger knap tusind kilometer syd for hovedstaden, Teheran. Først blev byen rystet af et jordskælv på 4,6, og siden fulgte et kraftigere efterskælv på 5,4, oplyser USGS.

Her er der ikke umiddelbart meldt om tilskadekomne.

Jordskælv er hyppigt forekommende i Iran. I november blev Kermanshah-regionen ramt af et kraftigt jordskælv, der kostede 600 mennesker livet.