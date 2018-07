Amerikansk militærkommandør om udsigten til fred med Nordkorea: »Der mangler gensidig tillid«

Den øverste amerikanske militærkommanderende på den koreanske halvø, Vincent Brooks, sagde på en konference i Aspen, at selvom USA og Nordkorea arbejder på at dulme spændingerne mellem de lande samt en total atomnedrustning af Nordkorea og flere diplomatiske tiltag, så er den største hæmsko den manglende tillid mellem de to lande.

Det skriver CNN.

General Brooks sagde på konferencen, at der er gået 235 dage uden provokation fra Nordkorea. I november sidste år testede Nordkorea et interkontinentalt ballistisk missil, som angiveligt kunne ramme USA's fastland. Siden har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, nedlagt mindst et atomvåbenanlæg.

Trump: Rusland skal hjælpe os med Nordkorea

»Vores udfordring er at fortsætte med at gøre fremskridt, men at gøre fremskridt i et miljø, der mangler gensidig tillid. Og uden tillid bliver det svært at bevæge sig fremad,« sagde Vincent Brooks på konferencen. Brooks er også ansvarlig for FN-kommandoen i Korea.

»At opbygge den tillid, mens presset fortsætter og mens diplomatiske indsatser fortsætter, er det vigtigste på dagsordenen. På mange måder er manglende tillid den fjende, der skal besejres,« sagde han.

Senest har USA's præsident, Donald Trump, udtalt, at der ikke er nogen ultimativ deadline for Nordkoreas totale nedrustning af landets atomprogram.

»Vi har ingen tidsgrænse. Vi har ingen fartgrænse,« sagde han på et møde med Kongressen i denne uge.

Nordkorea er parat til at udlevere døde amerikanske soldater Den mest konkrete af USA’s præsident Donald Trumps Singapore-aftaler med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ventes at blive realiseret i den kommende uge.

Trump og Kim mødtes på et topmøde i Singapore, hvor de to lande skulle snakke Nordkoreas nedrustning af atomvåben og begge underskrev et dekret, der skulle bane vej for fred på den koreanske halvø.

Umiddelbart efter Trumps møde med Kim Jong-un i Singapore i juni sagde præsidenten, at atomnedrustningen ville gå hurtigt, og Det Hvide Hus' sikkerhedskonsulent, John Bolton, sagde, at nedrustningen kunne være fuldendt inden for et år.