Frank minister trygler USA til at »komme til fornuft« på G20-topmøde: »Vi er alle bekymrede«

En tryglende fransk finansminister og en fransk chef for Den Internationale Valutafond med friske prognoser forsøger på lørdagens G20-møde at tale USA og andre lande fra at indføre nye toldsatser.

Alle finansministrene fra verdens 20 førende økonomier er i weekenden samlet i Buenos Aires i Argentina. Og på verdensøkonomiens scene var temaet toldsatser.

Den franske finansminister, Bruno Le Maire, bruger sine replikker på at appellere til USA om at droppe nye toldsatser rettet mod EU.

- Vi er alle - særligt os europæiske lande - bekymrede over denne handelskrig, der blev iværksat for nogle uger siden, siger han.

- Denne handelskrig vil kun producere tabere. Den vil fjerne job og presse den globale vækst.

- Vi opfordrer USA til at komme til fornuft, respektere multilaterale regler og respektere sine allierede.

En anden franskmand, chefen for Den Internationale Valutafond (IMF), Christine Lagarde, talte også imod toldsatser.

Hun ankom til det to dage lange G20-møde med IMF's prognoser for, hvad de indførte og varslede toldsatser vil betyde for verdensøkonomien.

Ifølge IMF går verdensøkonomien i værste fald glip af vækst for 0,5 procentpoint målt i verdens bruttonationalprodukt (bnp).

Bnp er en opgørelse af værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver solgt, minus værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Til trods for toldsatserne forventes verdensøkonomien at vokse med op til 3,9 procent.

Kort inden IMF-chefen fremlagde sine tal, havde USA's finansminister, Steven Mnuchin, svaret på spørgsmål fra journalister.

I et af svarene forklarede han, at USA's økonomi ikke havde oplevet nogen "makroeffekt" af den seneste udveksling af hævede toldsatser mellem USA og andre lande.