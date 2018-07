Sikkerhedsstyrker i Irak sørger angiveligt for, at adgangen til internettet fjernes, inden de med fuldt overlæg angriber fredelige demonstranter i det sydlige Irak.

Beskyldningerne er blevet offentliggjort af menneskerettighedsgruppen Amnesty International, som citerer "pålidelige kilder" for, at internetadgangen bliver lukket ned, så det ikke er muligt at dele videooptagelser og fotos af overgreb og overdreven magtanvendelsen.

Amnestys kilder siger, at der bliver anvendt rigtig ammunition mod ubevæbnede demonstranter i sydlige byer - navnligt i Basra.

- Vi følger nøje den eskalerende vold i det sydlige Irak, og vi er ekstremt foruroligede over rapporter om, at sikkerhedsstyrkerne slår fredelige demonstranter og tilbageholder dem vilkårligt og endda åbner ild mod dem, siger Lynn Maalouf, som er Amnesty Internationals vicedirektør for Mellemøsten og Nordafrika.

En kilde i Bagdad siger til Amnesty:

- Når der ikke er noget internet, så bliver folk slået og dræbt, fordi vi ikke kan lægge det ud. Irakerne ved, hvilken betydning sociale medier har. Vi er nødt til at have dem for at blive hørt.

En 21-årig mand fra al-Zubeir, der ligger vest for Basra, siger til Amnesty International, at han søndag gik med i en demonstration, som var en protest mod manglende job og muligheder i regionen.

En specialstyrke, Swat, blev sat ind mod demonstranterne og åbnede ild mod dem. Demonstranterne blev jagtet og slået, da de flygtede.

Den 21-årige blev tæsket og fik brækket en arm, da soldater kastede en knippel mod ham.