Præsident giver satanister og USA skylden for vold

Nicaraguas præsident, Daniel Ortega giver satanister, biskopper og USA skylden for en voldsbølge i landet i de seneste måneder. Ortega selv har tidligere fået voldsom kritik for at krænke menneskerettigheder i landet.

– Protestanter, som er finansieret af det nordamerikanske imperium og forskellige erhvervsledere i landet, deltager i en sammensværgelse omkring statskup i Centralamerika, siger Ortega i en tale til tusindvis af sine tilhængere i hovedstaden, Managua.

Talen blev holdt i forbindelse med den 39. årsdag for revolutionen i Nicaragua.

- Det har vært en smertelig kamp. Smertelig fordi vi har konfronteret en væbnet konspiration af interne kræfter, som vi kender, der er i ledtog med eksterne kræfter, siger Ortega videre i talen.

Ortega langer ud efter katolske biskopper og beskylder nogle af landets kirker for at ligge inde med hele våbenlagre og samarbejde med demonstranter.

- Satanisterne må nedkæmpes, siger Ortega, efter at omkring 280 mennesker er blevet dræbt under voldsomme optøjer i Nicaragua, der tidligere var kendt som Centralamerikas mest trygge land.

USA har fordømt politiets og paramilitære gruppers angreb på demonstranter.

- Fortsatte voldshandlinger og blodsudgydelser, der er iværksat af regeringen i Nicaragua, skal stoppes omgående, siger Francisco Palmieri, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium.

USA's ambassadør i den amerikanske samarbejdsorganisation OAS, Carlos Trujillo, ser med stor alvor på udviklingen i Nicaragua.

- Regeringens gentagne voldshandlinger og undertrykkelse vil kun føre til yderligere isolation og sanktioner, siger han.