Danmark kåres som verdensmester i offentlig digitalisering

Danmark er det land i verden, som er bedst til offentlig digitalisering.

Det mener FN, som har offentliggjort sin 2018-benchmarking, der er en vurdering af, hvordan de 193 medlemslande klarer sig i forhold til offentlig digitalisering.

Det er første gang nogensinde, at Danmark indtager førstepladsen på listen, som er blevet lavet hvert andet år siden 2001. Og placeringen er fuldt fortjent, skriver innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig meget over, at mange års hårdt arbejde med at digitalisere den offentlige sektor og gøre den mere gennemskuelig og lettere at gå til for både borgere og virksomheder nu for alvor slår igennem i de internationale benchmarkinger.

Ældre Sagen: Glem ikke de ældre som ikke bruger nettet

I sin vurdering, lægger FN særligt vægt på, at Danmark har fundet den rette balance mellem en effektiv offentlig digitalisering og muligheden for at hjælpe den enkelte borger.

Der er to særlige årsager til, at Danmark topper listen og markerer sig inden for offentlig digitalisering, mener Kim Normann Andersen, der er professor på Copenhagen Business School med speciale i digitalisering af den offentlige sektor.

- Danmark er først og fremmest god til at stille krav om, at borgerne skal bruge de offentlige digitale løsninger, som der nu er her. Den anden grund er, at den danske digitaliseringsstrategi er dyb, siger han og uddyber:

- Strategien er både på statsniveau, regionsniveau og kommunalt niveau. Men den går også på tværs – alle områder inden for den offentlige sektor har jo en digital strategi. Det er på ældre-, sundheds-, undervisningsområdet og så videre.

Offentlige digitale løsninger som Digital Post, NemID og Sundhed.dk er nogle af dem, som gør Danmark til et af verdens førende inden for offentlig digitalisering, fortæller Kim Normann Andersen.

- Udenlandske delegationer, som besøger Danmark, kan blive misundelige og imponerede over, at det kan lade sig gøre at lave løsninger som Digital Post, Nem ID, Sundhed.dk og skoleintra.

- Det er nogle løsninger, som man ikke finder i samme udbredelse i andre lande.

Og hvis professoren skal pege på et område, hvor Danmark stadig har noget at lære i forhold til andre landes offentlige digitalisering, så er det inden for bredbåndsforbindelse, mener Kim Normann Andersen.

- Sydkorea har satset massivt på hurtig bredbåndsforbindelse. Danmark er ved at komme med, men der er stadig et stykke vej, til det bliver realitet.

I den seneste vurdering fra FN, som kom i 2016, lå Danmark på en niendeplads.